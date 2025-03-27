在地泰山企業提前祝兒童節 捐500箱招牌點心給彰化家扶兒

位於彰化縣田中鎮的泰山企業，選在兒童節前，一口氣捐了500箱的招牌點心飲品給彰化家扶中心。（記者劉曉欣攝）

2025/03/27 06:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕提前慶祝兒童節！位於彰化縣田中鎮的泰山企業選在兒童節前，一口氣捐了500箱的招牌點心飲品給彰化家扶中心，讓家扶兒開心的說，可以在肚子餓的時候，先吃一罐八寶粥，肚子就不會哇哇叫了。

彰化家扶中心表示，泰山企業總部在田中，也常照顧家扶兒，在贊助的田中馬同時，從2019年起就在賽事現場連續6年舉辦公益活動，把當日選手或活動參與者的善款全數捐給彰化家扶，累積下來也將近10萬愛心善款。

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彰化家扶中心指出，泰山企業今年75歲了，特別選在兒童節之前，捐出熱賣的點心飲品，分別有八寶粥100箱、紫米薏仁粥100箱及燕麥奶花生300箱，這對許多扶助家庭來說，真是非常實用，因為，成長中的小孩餓得快，如果在三餐之間肚子餓了，就開一罐八寶粥來吃，肚子與心靈都獲得滿足了。

彰化家扶主任王震光表示，該中心目前扶助的弱勢家庭約計1700戶，約有2900扶助兒童，其中5歲到15歲的兒少就佔了將近8成，家庭收到即食點心時都會非常的開心，可以讓發育中的孩子可以不必餓肚子，感謝泰山企業為家扶兒帶來了溫暖。

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