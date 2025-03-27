迎接大甲媽！彰化首推「集章換好康」 記得帶環保餐具

大甲媽遶境倒數計時，大批香客有將擠爆彰化。（資料照）

2025/03/27 06:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動倒數計時，彰化縣今年首度推出「集章換好康」活動，只要自備環保餐具，在彰化縣境遶境指定期間，參與沿線設攤的宣導活動，集滿3點就可兌換宣導品，希望透過源頭減廢，跟著大甲媽一起愛地球！

彰化縣環保局表示，今年針對大甲媽遶境活動，有推出「媽祖遶境淨零友善地圖」，電子地圖有提供遶境沿線的奉茶、公廁、綠色餐廳、環保旅館、資源回收站等資訊，提供民眾最即時的資訊。

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由於彰化縣從去年7月起實施垃圾分類新制，成效驚人，讓垃圾量大減，今年是新制上路以來，首度面對大甲媽遶境超高難度的挑戰，但環保局強調，垃圾分類沒有假期。

環保局指出，民眾上網查看電子地圖，有看到有回收標章的地點，就是設有資源回收站，全縣約有30多處，方便民眾就近做垃圾分類。以彰化市來說，在成功公園、南瑤宮、縣農會、開化寺等地，都設有資源回收站，請遶境民眾依照現場人員指示來進行分類，尤其是廚餘、紙餐具、飲料罐都務必要做好分類。

為了讓遶境民眾可以自備環保餐具，減少使用一次性餐具的次數，達到源頭減廢的目的，環保局也首度推出「集章換好康」活動，民眾在大甲媽4月5日駐駕彰化南瑤宮、4月10日北斗奠安宮、4月11日駐駕彰化市天后宮的指定期間，參與沿線設攤的宣導活動並索取集點卡，最重要的是必須自備環保餐具，當集滿3點就可以兌換宣導品。

環保局指出，配合大甲媽遶境活動，遶境沿線的各地清潔隊，也有在指定日期推出資源回收物的兌換活動，一起從讓垃圾減量從源頭做起，用最乾淨的街道來迎接大甲媽到來。相關資訊請參考《媽祖遶境淨齡友善地圖》。

迎接大甲媽，彰化縣提供媽祖遶境淨零友善地圖，方便民眾透過電子地圖查詢奉茶、公廁與資源回收站的資訊。（彰化縣政府提供）

迎接大甲媽，彰化縣提供媽祖遶境淨零友善地圖，方便民眾透過電子地圖查詢奉茶、公廁與資源回收站的資訊。（彰化縣政府提供）

迎接大甲媽，彰化縣首度推出集點換好康的集點活動，最重要就是要鼓勵民眾自備環保餐具。（彰化縣政府提供）

迎接大甲媽，彰化縣首度推出集點換好康的集點活動，最重要就是要鼓勵民眾自備環保餐具。（彰化縣政府提供）

迎接大甲媽，彰化縣首度推出集點換好康的集點活動，最重要就是要鼓勵民眾自備環保餐具。（彰化縣政府提供）

迎接大甲媽，彰化縣遶境沿線鄉鎮都會辦理資源回收物換好康活動。（資料照）

大甲媽遶境過後，彰化市清潔隊立即出動掃街。（資料照，彰化市公所提供）

大甲媽遶境過後，彰化市清潔隊立即出動掃街。（資料照，彰化市公所提供）

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