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    台88線鳳山交流道拓寬 拚明年2月完工

    台88線鳳山交流道拓寬工程完成發包，預計5月開工、明年2月完工。（記者陳文嬋攝）

    台88線鳳山交流道拓寬工程完成發包，預計5月開工、明年2月完工。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/27 00:11

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高屏交通要道台88線快速公路鳳山交流道車多壅塞，影響交通安全，公路局辦理拓寬工程，三度招標才順利發包，將投入3500萬元，預計5月開工，力拚明年2月農曆年前完成，屆時下匝道車流增量，高雄市交通局將以AI智慧號誌系統，整合路口號誌調控改善路況。

    台88線快速公路是高屏交通要道，每天近5萬部車輛穿梭，尤其鳳山交流道車多壅塞，經常回堵大排長龍，影響通行，險象環生，地方陳情多年要求改善。

    公路局辦理拓寬工程，交通繁忙不好施工，歷經二度流標，三度招標完成發包，將投入3500萬元，拓寬出口匝道1.8公尺，現有車道增為雙車道，寬度各達3.5米，預計今年5月開工，明年2月完工。

    鳳山交流道周邊腹地有限，公路局考量道路使用安全性，路肩寬度剩下1公尺，尚不足1部車輛通行，未來拓寬工程完成後，救護車無法行駛路肩，必須靠大家禮讓。

    工程完成後，下匝道通過車量將增加1倍，交通局已建置AI智慧號誌系統，將整合公路局一併調整路口交通號誌，以科技精準調控號誌，提高車流紓解率，改善整體交通狀況。

    交通局也於鳳山交流道下鳳頂、過埤路口，針對鳳翔分隊救護車及消防車執行緊急勤務，試辦號誌感應轉變綠燈通過路口，明年將爭取中央經費，擴大更多出勤救護車、消防車優先通過。

    此外，台88線橋下過埤路機車道仍維持現況2線道，工程不影響下匝道車流，但會占用過埤路1個機車道施工，以日間施工為主，避開民眾上、下班尖峰時段，並增派交管人力指揮交通，以維護人車通行安全。

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