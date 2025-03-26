為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楠西國中、國小震後重建與修復 國教署允全力協助

    楠西國小在「0121地震」時災損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

    楠西國小在「0121地震」時災損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/26 23:59

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「0121地震」重創台南市楠西國中、楠西國小重，分別要重建、修復，總經費約2.7億元，民進黨立委林宜瑾今天邀請教育部現地考察，國教署長彭富源允諾全力協助，讓孩子們有安全無虞的就學環境。

    除了楠西國中與楠西國小，一行人還視察東山國中災情，了解震後復建進度，爭取中央經費挹注，立委林俊憲、謝龍介也到場關切。

    林宜瑾感謝教育部次長張廖萬堅的支持，透過視察讓中央知道地方的困難，希望0121地震的災後復原工作能順利推動。

    林宜瑾說，窮不能窮教育、省不能省安全，她與林俊憲會持續追蹤各項工作進程，確保災後復建經費能儘速到位，以利推動。

    林宜瑾指出，楠西國中是地震後災情受創最嚴重、需求經費最多、影響師生最大的學校，目前師生借用楠西國小上課，市府規劃拆除後重建20間教室，預估要2.3億元，對地方財政而言，是相當沉重的負擔。

    林宜瑾說，在中央支持之下，3月25日教育部已經核定補助市府辦理楠西國中的規劃設計費逾453萬元，可以展開校舍重建工作。

    林宜瑾說，天災無法完全避免，但可以有效防範，讓立委們做市府強而有力的後盾，以及溝通的橋梁，在中央、地方齊心努力下，如期如質完成復建工作，提供全體師生安全的教學環境。

    林俊憲也提到，整體校園規劃可以重新來過，未來楠西國中提出需求、建築師予以具體化，務必密切搭配合作，教育部的行政程序更要加快，讓學生趕緊回歸上課。

    楠西國中方面，彭富源提出建議，希望軟硬體一併規劃，除了建築師專業，也可以結合家長、學生、老師共同參與討論，要有更長遠的考量。

    彭富源也認為，要在社區鏈結上，開創教育以外的可能，如老幼共好的機會，國教署將與市府一起合作；至於楠西國小，他指示所有最優先處理的項目必須儘速盤點出來，有安全疑慮的結構問題優先處理。

    而其他設備的採購等，在解決安全問題後再依序處理，不能讓逾300位孩子在還有危險疑慮的情形下仍在同一校舍上課。

    彭富源承諾國教署在行政程序上都會盡力配合，經費一定會協助，但需要依照輕重緩急的需求，先盤點出來，儘速處理。

    楠西國小在「0121地震」時災損嚴重，需要修復，立委林宜瑾安排考察，國教署允諾全力協助經費。（記者吳俊鋒攝）

    楠西國小在「0121地震」時災損嚴重，需要修復，立委林宜瑾安排考察，國教署允諾全力協助經費。（記者吳俊鋒攝）

    楠西國小在「0121地震」時災損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

    楠西國小在「0121地震」時災損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

    楠西國小在「0121地震」時災損嚴重，需要修復，立委林宜瑾安排考察，國教署允諾全力協助經費。（記者吳俊鋒攝）

    楠西國小在「0121地震」時災損嚴重，需要修復，立委林宜瑾安排考察，國教署允諾全力協助經費。（記者吳俊鋒攝）

    楠西國小震損需要修復。（記者吳俊鋒攝）

    楠西國小震損需要修復。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播