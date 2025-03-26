楠西國中、國小震後重建與修復 國教署允全力協助

楠西國小在「0121地震」時災損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/26 23:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「0121地震」重創台南市楠西國中、楠西國小重，分別要重建、修復，總經費約2.7億元，民進黨立委林宜瑾今天邀請教育部現地考察，國教署長彭富源允諾全力協助，讓孩子們有安全無虞的就學環境。

除了楠西國中與楠西國小，一行人還視察東山國中災情，了解震後復建進度，爭取中央經費挹注，立委林俊憲、謝龍介也到場關切。

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林宜瑾感謝教育部次長張廖萬堅的支持，透過視察讓中央知道地方的困難，希望0121地震的災後復原工作能順利推動。

林宜瑾說，窮不能窮教育、省不能省安全，她與林俊憲會持續追蹤各項工作進程，確保災後復建經費能儘速到位，以利推動。

林宜瑾指出，楠西國中是地震後災情受創最嚴重、需求經費最多、影響師生最大的學校，目前師生借用楠西國小上課，市府規劃拆除後重建20間教室，預估要2.3億元，對地方財政而言，是相當沉重的負擔。

林宜瑾說，在中央支持之下，3月25日教育部已經核定補助市府辦理楠西國中的規劃設計費逾453萬元，可以展開校舍重建工作。

林宜瑾說，天災無法完全避免，但可以有效防範，讓立委們做市府強而有力的後盾，以及溝通的橋梁，在中央、地方齊心努力下，如期如質完成復建工作，提供全體師生安全的教學環境。

林俊憲也提到，整體校園規劃可以重新來過，未來楠西國中提出需求、建築師予以具體化，務必密切搭配合作，教育部的行政程序更要加快，讓學生趕緊回歸上課。

楠西國中方面，彭富源提出建議，希望軟硬體一併規劃，除了建築師專業，也可以結合家長、學生、老師共同參與討論，要有更長遠的考量。

彭富源也認為，要在社區鏈結上，開創教育以外的可能，如老幼共好的機會，國教署將與市府一起合作；至於楠西國小，他指示所有最優先處理的項目必須儘速盤點出來，有安全疑慮的結構問題優先處理。

而其他設備的採購等，在解決安全問題後再依序處理，不能讓逾300位孩子在還有危險疑慮的情形下仍在同一校舍上課。

彭富源承諾國教署在行政程序上都會盡力配合，經費一定會協助，但需要依照輕重緩急的需求，先盤點出來，儘速處理。

楠西國小在「0121地震」時災損嚴重，需要修復，立委林宜瑾安排考察，國教署允諾全力協助經費。（記者吳俊鋒攝）

楠西國小在「0121地震」時災損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

楠西國小在「0121地震」時災損嚴重，需要修復，立委林宜瑾安排考察，國教署允諾全力協助經費。（記者吳俊鋒攝）

楠西國小震損需要修復。（記者吳俊鋒攝）

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