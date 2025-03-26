墾丁南灣大改造 ! 4/10起統一用米白色陽傘 營造清爽環境

墾丁南灣預計4月10日起，統一採用米白色陽傘。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/26 23:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁南灣遊憩區，去年因沙灘陽傘之亂引起各界砲轟，墾管處展開改善計畫，預計4月10日起「全面」統一採用米白色陽傘、整齊號碼噴字、統一塑膠椅顏色，及減少沙灘閒置傘數量，並以大型帳篷收起閒置遊具，還給遊客清爽沙灘環境。

去年八月，南灣沙灘因陽傘亂象成輿論焦點，遭抨擊的包括業者插滿打開或未開「陽傘陣」，影響遊客使用沙灘權利；以及混亂的沙灘景觀及亂擺的遊具，墾管處挨批管理不力，放任業者各自為政。

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墾管處今年在當地青年團隊建議下，將提升南灣沙灘整體景觀；陽傘統一更換為米白色，取代新舊不一的藍色傘，傘面「粗暴」的噴字改為統一印刷，營造更和諧、自然的視覺效果。同時，塑膠椅也統一顏色，未來也考慮換用沙灘墊或其他模式。

這一串新作為，在地知名旅店老闆李侃奕帶領青年團隊，不僅義務參與設計，還自掏腰包贊助，不斷測試具質感的陽傘噴漆標示，取代原來隨意寫上號碼方式，也一一拜訪業者討論，希望從陽傘跌倒，就從陽傘站起來。

墾管處處長陳乾隆表示，業者插設閒置陽傘數量也將管制，要求業者必須在遊客租用時才插，未租用陽傘一律收起，違者將依契約記點罰款，且按次處罰不設上限。最重要的，定位陽傘會讓出海灘第一線，減少沙灘上視覺壓迫感，遊客能更自由享受海灘空間。

新政策一出，業者與遊客反應不同。支持遊客認為，統一米色陽傘，讓南灣沙灘看起來更清爽，減少閒置傘也能讓沙灘回歸自然風貌。一名高雄遊客李小姐認為「以前來南灣，沙灘上全是陽傘，現在能好好欣賞海景！」。

然而，部分業者對新制頗有微詞。一名業者抱怨，統一陽傘顏色意味著得自行負擔更換費用，今年生意差，無疑是雪上加霜，希望官方擬定政策要有更多配套。

墾管處強調，整頓並非打壓業者，是希望更完善管理，並於夏季舉辦沙灘嘉年華活動推廣，「理解業者難處，但沙灘是國人的，不能為少數人利益犧牲整體環境。未來會定期與業者開會，調整配套措施。」

南灣雜亂遊具都收到大型帳篷內。（記者蔡宗憲攝）

南灣海灘景觀受到外界抨擊。（記者蔡宗憲攝）

南灣原本遊具都放在路旁，相當雜亂。（記者蔡宗憲攝）

南灣景觀雜亂飽受抨擊。（記者蔡宗憲攝）

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