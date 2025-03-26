民雄頭橋廠商聯合協進會理事長交接 愛之味陳志展接任理事長

民雄頭橋廠協會第二、三屆理事長交接，新任理事長由愛之味總經理陳志展（左）接任。（記者王善嬿攝）

2025/03/26 22:43

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄頭橋產業園區聯合廠商協進會今天舉行第二、三屆理事長交接典禮，新任理事長由愛之味總經理陳志展接任，他期許本著產業創新、科技創新、金融創新目標，率協進會會員創造更多經濟發展。

交接典禮今晚在耐斯王子大飯店舉行，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、立委蔡易餘、協進會總會副總會長翁登福等人出席祝福。陳志展從第二屆理事長張哲明手中接下印信，象徵責任傳承。

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陳志展說，從小受父親、耐斯集團創辦人陳鏡村影響，謹記「以和為貴」家訓，衍伸出「和愛誠信」的企業集團管理哲學，以明日更健康的經營理念，持續生產更健康美味產品。

他說，期盼秉持相同理念，為民雄、頭橋產業園區貢獻心力，與廠代表們努力完善產、官、民溝通，帶動經濟繁榮，落實永續發展。

陳志展現任愛之味股份有限公司總經理，事業版圖跨足食品製造加工、買賣業等，產品涵蓋飲品、醬菜、甜點、保健食品。

愛之味總經理陳志展（左三）今接任嘉義縣民雄頭橋產業園區聯合廠商協進會第三屆理事長，嘉義縣長翁章梁（左二）、嘉義市長黃敏惠（右二）等人出席祝賀。（記者王善嬿攝）

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