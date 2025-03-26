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    台南後壁蘭花園區 陳亭妃爭取升級組織與人力

    台灣國際蘭展吉祥物「Orchid獸（蘭花獸）」，超萌可愛。（記者洪瑞琴攝）

    台灣國際蘭展吉祥物「Orchid獸（蘭花獸）」，超萌可愛。（記者洪瑞琴攝）

    2025/03/26 22:34

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對「後壁國際級蘭花園區公建計畫」，南市立委陳亭妃要求農業部儘速檢討調整相關人事編制，也要極積推廣行銷可愛的蘭展吉祥物「Orchid獸（蘭花獸）」，提升台灣蘭花品牌價值。

    陳亭妃表示，今天質詢農業部長陳駿季，特別關心她從2022年預算提案一路追蹤催生的「後壁國際級蘭花園區公建計畫」，去（2024）年4月22日農業部終於陳報「花卉產業創新園區中長程公共建設計畫」，並於同年8月30日由行政院核復計畫的「機關編制」與「人員編制」問題，需要重新修正後重新陳報。

    她強調，自己之前質詢就一直在追蹤農業部的計畫修改狀況，也終於盼到今年3月17日將人員編制的提案送人事總處審核。因此今天要求農業部必須隨時掌握最新的審查狀況，配合人事總處的意見進行調整，於1個月內將最新的進度報告給辦公室。

    陳亭妃也表示，中央應該要針對可愛的「Orchid獸（蘭花獸）」進行推廣行銷，提升台灣蘭花品牌價值，讓台灣的蘭花產業在全球市場上更加耀眼，務必將後壁蘭花園區打造成世界級的蘭花外銷指標，打造台灣成為更具競爭力的蘭花王國。

    此外，由於氣候變遷，今年氣溫忽高忽低，南市山區包含玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、大內區等地農民，陳情反映芒果、荔枝、龍眼等水果著果率不佳，以及地瓜長不大，嚴重影響收成。

    陳亭妃表示，今天質詢時也特別要求農業部，盡速督促市政府農業局以及各區公所完成災損速報，協助農民度過難關，並且了解盤點整體災損的狀況。

    南市立委陳亭妃今天質詢農業部，要求中央極積推廣行銷可愛的蘭展吉祥物「Orchid獸（蘭花獸）」。 （南市立委陳亭妃辦公室提供）

    南市立委陳亭妃今天質詢農業部，要求中央極積推廣行銷可愛的蘭展吉祥物「Orchid獸（蘭花獸）」。 （南市立委陳亭妃辦公室提供）

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