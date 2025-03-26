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    台南「大亞馬」3/30熱血起跑 甕仔雞、烤豬沿途補給還可抽i16

    展現關廟鳳梨特色的大亞旺萊馬拉松，週日熱血起跑，沿途提供烤全豬、甕仔雞等補給品。（主辦單位提供）

    展現關廟鳳梨特色的大亞旺萊馬拉松，週日熱血起跑，沿途提供烤全豬、甕仔雞等補給品。（主辦單位提供）

    2025/03/26 22:01

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受歡迎的台南「大亞旺萊馬拉松」週日起跑，從關廟出發，活動展現在地鳳梨特色，並遠征左鎮二寮，眺望壯麗雲海，沿途補給甕仔雞、烤全豬美食，還提供iPhone 16等系列好禮進行抽獎，7600人報名參賽，為歷屆新高，熱鬧可期。

    除了報名創新高之外，今年的賽事也有1位跑者即將完成個人第900場馬拉松，刷新國內紀錄，主辦單位歡迎各界來見證歷史性的一刻，並為選手們加油、打氣。

    今年也有80名跑者榮獲百馬獎，包含41名百馬跑者、12名200馬跑者、15名300馬跑者，讓這場展現台南風情、鳳梨文化與運動精神的人氣活動，更有紀念價值。

    今年賽事涵蓋42K、30K、21K、14K、7K等5大組別，全台超過80間廠商與學校報名，不乏重量級跑團，包含寬仕工業、保瑞集團、森霸電力、成大EMBA等，還有來自各地的重量級跑團。

    今年報名的跑者，比去年增加近800人，相較於前年更是翻倍成長，再創歷史新高，大亞集團內部員工也熱情響應，共1800人參加，展現企業團結與凝聚力。

    這屆大亞馬積極落實環保理念，從紀念衫採用回收紗、取消塑膠袋包裝、提供電子大會手冊與電子完賽證書，到鼓勵搭乘免費接駁車，現場也推動垃圾分類，並與在地宮廟合作開放夜宿，減少碳排放，全面邁向「賽事永續」。

    今年也與中華視障路跑運動協會合作，開放32個視障跑者名額，並安排陪跑員協助完賽，藝人謝忻首度參賽，擔任視障陪跑員，以行動支持運動平權。

    賽事沿途將提供烤全豬、甕仔雞與鳳梨鮮果、鳳梨冰棒、鳳梨啤酒等經典補給品，完賽後還有超過20種餐點，包含蔥油餅、地瓜球、三色豆花、香蕉煎餅、關廟滷麵、起司蝦仁、老街冷泡茶等，享受台南美食。

    現場還設有趣味闖關活動， 並提供iPhone 16等好禮抽獎，大會更導入5分鐘AI即時人臉辨識賽照技術，讓跑者能迅速找到自己的精彩瞬間，留下珍貴回憶。

    賽事將於本月30日登場，主辦單位提到，台南市長黃偉哲屆時也會親臨，為確保活動順利進行，超過600位工作人員、交管人員與特色啦啦隊，提供跑者最難忘的體驗。

    展現關廟鳳梨特色的大亞旺萊馬拉松，週日熱血起跑，沿途提供烤全豬、甕仔雞等補給品。（主辦單位提供）

    展現關廟鳳梨特色的大亞旺萊馬拉松，週日熱血起跑，沿途提供烤全豬、甕仔雞等補給品。（主辦單位提供）

    展現關廟鳳梨特色的大亞旺萊馬拉松，週日熱血起跑，沿途提供烤全豬、甕仔雞等補給品。（主辦單位提供）

    展現關廟鳳梨特色的大亞旺萊馬拉松，週日熱血起跑，沿途提供烤全豬、甕仔雞等補給品。（主辦單位提供）

    展現關廟鳳梨特色的大亞旺萊馬拉松，週日熱血起跑，沿途提供烤全豬、甕仔雞等補給品。（主辦單位提供）

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