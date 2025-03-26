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    一天吃幾顆蛋？ 侯友宜與王惠美全說了！

    新北市長侯友宜率團前進彰化縣，與彰化縣長王惠美共同宣布，要把彰化優質農產品從產地直送新北餐桌。（記者劉曉欣攝）

    新北市長侯友宜率團前進彰化縣，與彰化縣長王惠美共同宣布，要把彰化優質農產品從產地直送新北餐桌。（記者劉曉欣攝）

    2025/03/26 20:46

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕新北市長侯友宜今天前進雞蛋大縣彰化縣，與彰化縣長王惠美共同宣布啟動「彰化優鮮，新北上菜」合作方案！侯友宜說，他每天必吃雞蛋，對他來說，一天吃3顆雞蛋才是剛好。王惠美也說超愛吃雞蛋，每天都要吃上3、4顆蛋。

    侯友宜表示，他以前當刑警，常常要忙著辦案，三餐難免不正常，坐在警車裡最方便的帶著茶葉蛋，餓了就可以吃。他也每天必吃雞蛋，他覺得一天吃3顆雞蛋才是剛剛好。

    王惠美指出，彰化縣是農業大縣，更是雞蛋大縣，全國每2顆雞蛋就有1顆來自彰化，每3朵花就有1朵來自彰化，每2顆葡萄就有1顆來自彰化，蛋雞飼養頭數2000多頭，毛豬飼養頭數是全國第3。她自己就非常喜歡吃雞蛋，雞蛋營養又方便，有時一天還會吃個3、4顆。

    王惠美強調， 新北市是6都第一大城，彰化是6都以外的第一大縣，新北與彰化的合作，就是強強聯手，尤其是把彰化優質的農產品送到新北，建立從產地到餐桌的管道，讓「彰化健康豬」首度進軍新北市線上電商平台販售、新北市校園營養午餐採用彰化蛋品入菜，希望透過雙城農產合作，把安心農產送到全國最大的消費地。

    彰化縣是雞蛋大縣，全國每兩顆就有一顆來自彰化。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣是雞蛋大縣，全國每兩顆就有一顆來自彰化。（記者劉曉欣攝）

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