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    桃市垃圾掩埋場露天裸露8.5萬噸 環境部允明年底前全覆土

    桃園市龍潭店子湖、楊梅員本、觀音保障三座垃圾掩埋場去化量不足，去年度共8.5萬公噸垃圾為露天暫置，照片為楊梅員本垃圾掩埋場。（瑞原里長黃定宏提供）

    桃園市龍潭店子湖、楊梅員本、觀音保障三座垃圾掩埋場去化量不足，去年度共8.5萬公噸垃圾為露天暫置，照片為楊梅員本垃圾掩埋場。（瑞原里長黃定宏提供）

    2025/03/26 19:39

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭店子湖、楊梅員本、觀音保障3座垃圾掩埋場去化量不足，去年度3座掩埋場露天暫置量共8.5萬公噸、焚化5.3萬公噸，僅觀音保障覆土7.7萬公噸，環境部長彭啟明今（26）日到楊梅區員本掩埋場視察時允諾，將先挹注1.28億元經費，做覆土整頓、機具汰換，明年底前會將桃市掩埋場的暫置垃圾覆土好，解決惡臭，幫助周遭里民提升環境品質。

    立委涂權吉今天邀環境部、市府環保局、在地里長視察員本掩埋場、觀音保障掩埋場，討論露天垃圾暫置問題。涂權吉表示，員本掩埋場有時因焚化爐歲修，垃圾露天暫置，在夏天太陽曝曬下產生嚴重惡臭，影響到周邊上田里、瑞原里，及新屋區埔頂里等，因此舉辦視察，針對垃圾裸露問題討論。

    彭啟明表示，他已是第2次來員本掩埋場，環境部有個計劃是2年內，也就是到明年底前，盼台灣沒有垃圾露天裸露的地方，發生蚊蟲孳生、臭味，他跟當地里長承諾，待垃圾覆土好後，會跟里長、里民見證，這樣垃圾的處理僅是暫時，未來還是要把覆土垃圾挖出，再處理掉，他提醒桃園市民做好垃圾分類、源頭減量，才是解決垃圾問題最好方法。

    市府環保局副局長葉孟芬表示，彭啟明視察時允諾，將先提供桃園市府4500萬元做掩埋場覆土整頓、消防設備建置，另外8300萬元做機具汰換。

    瑞原里長黃定宏認為，桃市人口持續增加，若光僅覆土，實質上並沒減少垃圾，焚化處理才能解決問題。

    環境部長彭啟明（右二）今天到楊梅區員本掩埋場視察時允諾，將先挹注一．二八億元經費，做覆土整頓、機具汰換。（桃市府環保局提供）

    環境部長彭啟明（右二）今天到楊梅區員本掩埋場視察時允諾，將先挹注一．二八億元經費，做覆土整頓、機具汰換。（桃市府環保局提供）

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