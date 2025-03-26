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    「無名小站」復活了？貼文掀回憶潮：還我帳號

    「無名小站」雖然在2013年已正式關站，但近期在Threads上出現疑似復活的跡象。（圖擷取自Threads）

    「無名小站」雖然在2013年已正式關站，但近期在Threads上出現疑似復活的跡象。（圖擷取自Threads）

    2025/03/26 19:39

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾經風靡全台、陪伴無數7、8年級生青春歲月的「無名小站」，雖然在2013年已正式關站，但近期在Threads出現疑似復活跡象。一個名為「無名小站.cc」的帳號3月19日起頻繁發文，復刻當年無名小站經典元素，甚至自嘲「什麼時候才會有人發現我？復活了」。瞬間勾起許多網友的回憶，話題迅速延燒。

    名為「無名小站.cc」的Threads帳號發文風格與當年無名小站如出一轍，包括「歡迎蒞臨無名小站」、「喜歡請留言簽名檔」、「相簿正在讀取中…請耐心等待」、「誰來我家」等熟悉語句，讓許多曾經的使用者倍感懷念。此外，「無名小站.cc」還分享了過往的回憶畫面，甚至將時間點「回溯」到2007年，重現當年的網路氛圍。

    不過，最初這個帳號的關注度不高，甚至發文自嘲「再沒人發現我…好像差不多又要關站了」。然而，這篇貼文意外獲得演算法推播，截至目前已吸引超過9900人按讚，讓許多網友紛紛留言：「網站打開啊！還我帳號！」、「我不敢認你，我怕別人發現我年紀！」、「好懷念！ 留言 灌水！」、「我還在記恨，什麼都沒備份到」、「我的照片都還來不及存阿」。

    儘管該帳號的風格與過往無名小站如出一轍，但目前尚無法確認是否為當年團隊所創立。一些網友質疑，「無名小站不是早就關了嗎？」、「有沒有法律相關人員來說明一下，不是被奇摩買下來了嗎。就算被關了所有權還是歸奇摩的，應該是不能拿出來使用」。

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