不讓「娜娜」孤單！ 壽山動物園暑假前有新成員進駐

壽山動物園為了不讓園內唯一美洲野牛娜娜（如圖）太孤單，今年暑假前將迎來第二隻美洲野牛跟娜娜作朋友。（動物園提供）

2025/03/24 00:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕相隔1年，高雄壽山動物園又將有新成員。園方表示最快今年暑假前，會有一頭美洲野牛與一群狐獴加入團隊，其中新來的牛朋友，是為了不讓園裡唯一的美洲野牛「娜娜」太孤單。

壽山動物園經過一年半改造，於2022年12月重新開張，立刻重拾南部人氣景點地位，去年參訪人數達86萬人次。

請繼續往下閱讀...

動物園現有60餘種、共400餘隻動物，涵蓋肉食、雜食、草食、靈長類與鳥類等，包括台灣黑熊波比、紅毛猩猩阿宏與咪咪夫妻檔、帥氣白老虎昭海及元老級非洲象阿里，都是園內明星動物，靠近入口的狐獴家族更常萌翻親子。

園方表示，除維護動物健康、強化園區軟硬體品質外，也不斷透過管道爭取新成員加入機會，讓動物園增添生氣。

去年3月，園方與Xpark合作引進一對水豚，今年暑假前則將引進1頭美洲野牛與一群狐獴，另也嘗試洽談其他大型動物進駐可能。

園方說明，新狐獴群共有11隻、來自台北木柵動物園，美洲野牛則是與六福村合作引進；這位新來的牛朋友，目的是不讓園內唯一的美洲野牛「娜娜」太孤單。

園方指出，娜娜是動物園改建完成後才加入的夥伴，當時只有1歲多，今年已快滿4歲，考量動物身心發展，遂尋求六福村協助為娜娜找個朋友，兩頭牛都是母牛，希望一起在壽山快樂生活。

狐獴部分算是動物園內的第三群，鑒於狐獴高人氣及整體活動場域足夠，才向台北動物園爭取讓狐獴群更熱鬧一點。

壽山動物園美洲野牛娜娜出生不久就住進動物園。（壽山動物園提供）

壽山動物園將引進第三群狐獴。（動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法