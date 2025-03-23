桃市新增平鎮國小校審完成 先蓋24班教室、118學年度招生

桃市新增平鎮國小校審完成，預計先蓋24班教室、118學年度首招生。（記者李容萍攝）

2025/03/23 23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮南勢地區人口移入逐年增加，市府教育局規劃新增平鎮國小，預計明年動土興建，預計118學年度可開始招生入學，在地市議員黃敬平、劉仁照、王珮毓等人建議市府新建地下停車場、公托中心及幼兒園空間、學校周邊的里民活動中心等。教育局今（23）日說明，目前校審已通過，包括地下停車場、非營利幼兒園及公托中心將一併設置。

教育局副局長賴銀奎今表示，平鎮國小目前已完成校審，正委請市府新建工程處代辦新建工程，預計先蓋24班教室、行動辦公室、部分專科教室、圖書館、視聽教室及操場等。另外，一併設置非營利幼兒園及公托中心。另外，廚房面積約250平方公尺，同時設置50平方公尺餐籃整理空間。

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賴銀奎說，配合土地點交時間，預定於今年發包規劃設計，明年動土興建，118學年起逐年招生；平鎮國小將以生活教育為核心，科技、人文、國際觀作為學校課程主要面向，德智體群美並重，期盼孩子們在學校都能適性的發展。

黃敬平表示，去年他在市議會向市府建議，平鎮國小應新建地下停車場，由交通局停管基金挹注，實際規模將於後續規畫檢討，至少可有200個停車位，去年12月13日市議會三讀通過此建設議案。因目前學校基地尚在設計階段還有修正可能，建築師也估算若以地下停車場方式開闢校舍基地，約可增加600個停車位，預算增加8億元。

黃敬平也預告，平鎮國小新校舍旁的平鎮新光路4段，位於南京路、中庸路之間，今年將會拓寬完成，順利銜接新光路3段和5段；後續他已爭取要求，儘快繼續拓寬完成南勢地區位於新光路、文心路間的南京路。

桃市新增平鎮國小校審完成，預計先蓋24班教室、118學年度首招生。（記者李容萍攝）

桃市新增平鎮國小校審完成，預計先蓋24班教室、118學年度首招生。（記者李容萍攝）

桃市新增平鎮國小校審完成，預計先蓋24班教室、118學年度首招生。（記者李容萍攝）

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