北市府牽紅線結婚率仍不高 學者建議設官方交友平台

民政局舉辦單身聯誼，設計多元主題，增加參與者互動的機會。（台北市民政局提供）

2025/03/23 23:47

〔記者何玉華／台北報導〕公部門因應少子化的人口政策包括舉辦助婚的單身聯誼活動，台北市政府去年舉辦70場，成功配對率約45％，僅1對結婚。連市府自辦員工聯誼，也未有成婚佳偶，呈現配對率高、結婚率低的情形。民政局表示，結婚是個人重要生命歷程的決定，配對率無法直接轉換成結婚率。對晚婚、不婚課題有鑽研的國立台南大學行政管理學系教授王光旭建議，配對後持續辦理延伸性活動，或仿新加坡由官方成立交友平台SDN（Social Development Network，社交發展網），協助雙方建立穩定的發展。

台北市民政局及各區公所去年共辦理70場次聯誼，共2940人參加，成功配對1328人，配對率約45％，其中民政局舉辦的31場配對582人，僅1對結婚。民政局表示，參加者應該都有結婚意願或不排斥結婚，但結婚是個人重要生命歷程的決定，除了主觀上需要接受彼此，客觀條件也要契合，加上需要時間磨合，配對率無法直接轉換成結婚率。

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民政局指出，根據調查研究，有很大比例的單身族群有結婚生育意願，問題是缺乏適婚對象，且台灣的非婚生育率一直低於4％，讓單身市民透過聯誼認識適婚對象，是助婚助孕的一環；活動設計多元，盡量減輕配對的目的性，提高單身女性的參加意願。

王光旭表示，現代人因線性生涯歷程，讀書的時間延長，出社會時間較晚，想要有經濟基礎再成婚，導致晚婚、不婚；也因為女性地位提高、教育程度不差，但傳統上「高嫁低取」的婚配模式仍存在，女性要找到適合結婚的對象越來越困難。而聯誼常隱蔽個資，直到配對後約會，才發現年齡不如預期而卻步的情形常見，或是交換了通訊方式，卻只會固定的問候，缺乏進一步互動的契機。

王光旭建議仿新加坡被視為官方紅娘組織的SDN，政府投入多一點的經費跟人力，成立官方交友平台，設立，在實體聯誼活動後，讓參加者自由選擇加入官方交友平台，或在聯誼配對後舉辦延伸性的活動，協助雙方建立長期穩定的關係發展。

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