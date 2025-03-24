新人拒先墊500元飲料錢！請客主管嗆「全別喝了」 網炸鍋

網友分享公司請飲料的墊錢文化，引發網友抨擊。示意圖。（資料照）

2025/03/24 00:18

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友昨在Dcard抱怨，公司每月會請員工喝飲料，費用由訂飲料同事先墊再請款。但最近一名新人屢次拒絕墊錢，主管回，「那大家都不要喝」，就沒有這問題。讓她氣炸直呼，「年輕人真沒辦法接受墊錢嗎？」網友回，「通常都是從部門零用金先墊」、「統一由服委或主管先墊比較合理」。

原PO 指出，公司每月固定有一天外出辦公，為了補償員工辛勞，公司會請喝飲料，還能提早1到2小時下班；而飲料費用通常不超過500元，且報帳流程簡單，最快一週內就能拿回來，過去大家也都照做。然而，新人不僅屢屢抗拒墊款，還時常點最貴的飲料，讓原PO無奈表示，「難道這點小錢都不能先墊嗎？」

貼文曝光後網友炸鍋，風向幾乎一面倒的批評原PO，「憑什麼新人要幫全公司墊錢？」「墊錢文化早該改了，還一副長輩口吻超討人厭」，認為「新人沒什麼存款，不能墊很正常」直言，「通常都是從部門零用金先墊」、「沒遇過ㄠ新人訂下午茶還要新人自掏腰包的公司」。

此外，還有網友砲轟「這不是金額問題，是制度爛」、「主管應該編預算或設部門零用金，憑什麼要員工當無息提款機」並質疑，「公司要請客，為什麼不是直接出公費？」、「公司為什麼不能直接出錢？」幽默諷刺，「訂飲料應該不是他唯一的工作吧？那可以換別人做啊，譬如妳。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法