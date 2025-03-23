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    首頁　>　生活

    北市家暴案每年8000件 「一站式服務」4月進駐社區防治

    社會局長姚淑文說，家和一站式服務中心以文山區興隆社宅建立家庭服務據點。（記者劉詠韻攝）

    社會局長姚淑文說，家和一站式服務中心以文山區興隆社宅建立家庭服務據點。（記者劉詠韻攝）

    2025/03/23 21:59

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市從2021年至2024年，平均每年接獲8000件家暴通報，並有逐漸攀升的跡象。為推廣家暴防治，北市社會局採正向的家庭和樂命名「家和一站式服務中心，預計今年4月於文山區開辦，該處並結合家防中心及民間單位力量，期許若有家庭發生狀況即可迅速介入處理。

    根據社會局統計，從2021年至2024年間，北市四年間接獲親密關係暴力通報數逾8千件。有社工指出，家暴面向廣泛，不僅新婚夫妻或未有育兒經驗者，在可能受到工作及經濟壓力後失控施暴，包括兒女照顧年邁父母都有可能發生家暴，社會局於社宅成立中心，相信一定程度上能給予需求者資源幫助。

    局長姚淑文說明，家和一站式服務中心以文山區興隆社宅建立家庭服務據點，並依據人口特性規畫空間目的，打造社區共創基地，達到去家暴、脆弱家庭服務的標籤，提供被害人及其家庭成員家庭關係諮詢及社區預防宣導，強化家庭在面臨生活困境時的因應能力，降低再度受暴風險。

    姚淑文說，家和一站式服務中心預計4月進駐文山區，而興隆社宅A區位於文山區興隆路四段42巷1、3、5號，為1幢2棟建築，A、B棟皆為地下3層、地上20層的建築，希望能接住需要關注的族群，及時提供資源幫助。

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