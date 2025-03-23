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    馬東石出沒？ 總幹事「鐵的教育」砸爛鞋櫃 全社區秒變乖寶寶

    有網友近日在dcard上分享自家社區總幹事身形如馬東石，其強硬作風也引發網友討論。（資料照）

    有網友近日在dcard上分享自家社區總幹事身形如馬東石，其強硬作風也引發網友討論。（資料照）

    2025/03/23 23:16

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕住戶們都怕爆了！一名網友在Dcard分享，家裡住了20年的老社區，曾因住戶習慣差、老愛亂堆東西搞得烏煙瘴氣，沒想到自從一名「馬東石系」總幹事上任後，社區竟意外變得溫馨又守規矩，原因竟是總幹事直接「鐵拳出擊」，當場砸爛違規住戶的鞋櫃，嚇到大家乖乖收手，從此互動如同小學生般安分守己，讓原PO直呼神奇。

    原PO表示，社區住戶年紀偏大，過去常有人把鞋櫃、雜物堆在公共區域，無論怎麼勸都不聽，甚至還嗆「要錢沒有、要命一條」；直到一位退役軍人出身、長得像韓國影星馬東石的新任總幹事上任，社區風氣才開始改變。

    他會對違規住戶「強硬勸導」，甚至曾提著大榔頭，當場砸爛不聽勸的住戶鞋櫃。從那之後，社區「無人敢亂放雜物」，住戶們也變得守規矩又和睦。有人犯錯後，還會主動「道歉鞠躬+繳費」認錯，甚至有問題總幹事一出面調解，也都很快就能解決，住戶間感情反而變更好了。

    故事曝光後，網友超買單，紛紛留言「憤怒鳥總幹事，一砸定江山」、「馬東石總幹事，真香」、「我們社區也缺這樣的狠角色」。也有人分享經驗「我家以前也是靠總幹事狂寄存證信函、罰到拆掉才有效」、「人跟畜生一樣，真的要教訓才聽人話」、「老住戶都愛佔地為王，我直接進線1999開罰單」。

    還有網友笑稱「聽起來像眷村改建現場」、「適當強硬的管理反而讓大家安心」，更有人搞笑說，「暴力不能解決問題？這不是解決了嗎」，直呼有時候社區真的需要有個「會出手」的人，才能還大家一個安穩的平靜生活。

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