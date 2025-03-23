為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    明天開搶！端午假期台金34260航班機位 3/24上午9點開賣

    端午假期台灣本島往返金門空中航線將於3月24日上午9點開放訂位。 （記者吳正庭攝）

    端午假期台灣本島往返金門空中航線將於3月24日上午9點開放訂位。 （記者吳正庭攝）

    2025/03/23 21:12

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府指出，端午假期台灣本島往返金門空中航線將於明天上午9點開放訂位，立榮、華信航空公司將提供382架次、34260個座位數，籲請有需要的鄉親把握訂位時間。

    今年端午節是5月31日，有3天連假，交通部民用航空局規畫5月29日（週4）至6月2日（週1）為航空疏運期；民航局指出，端午連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應，後續也將視旅客需求狀況適時增班。

    縣府表示，端午節連假尖峰時段是指：5月29日至5月31日台灣本島出發往離島方向，還有5月31日至6月2日離島出發往台灣本島方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，以使有限的空運資源獲得更有效的利用。旅客若無法搭原訂班機，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處辦理退票。

    縣府提醒旅客，離島航班易受天候影響，搭機當日請提早至機場報到，備齊身分證件，以順利搭機。

    端午假期台灣本島往返金門空中航線將於3月24日上午9點開放訂位。 （記者吳正庭攝）

    端午假期台灣本島往返金門空中航線將於3月24日上午9點開放訂位。 （記者吳正庭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播