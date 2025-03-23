明天開搶！端午假期台金34260航班機位 3/24上午9點開賣

端午假期台灣本島往返金門空中航線將於3月24日上午9點開放訂位。 （記者吳正庭攝）

2025/03/23 21:12

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府指出，端午假期台灣本島往返金門空中航線將於明天上午9點開放訂位，立榮、華信航空公司將提供382架次、34260個座位數，籲請有需要的鄉親把握訂位時間。

今年端午節是5月31日，有3天連假，交通部民用航空局規畫5月29日（週4）至6月2日（週1）為航空疏運期；民航局指出，端午連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應，後續也將視旅客需求狀況適時增班。

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縣府表示，端午節連假尖峰時段是指：5月29日至5月31日台灣本島出發往離島方向，還有5月31日至6月2日離島出發往台灣本島方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，以使有限的空運資源獲得更有效的利用。旅客若無法搭原訂班機，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處辦理退票。

縣府提醒旅客，離島航班易受天候影響，搭機當日請提早至機場報到，備齊身分證件，以順利搭機。

端午假期台灣本島往返金門空中航線將於3月24日上午9點開放訂位。 （記者吳正庭攝）

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