助青年返鄉築夢 桃園地方創生永續計畫13組獲選名單出爐

桃市青年局推動「青年投入永續發展行動計畫」邁入第8年，23日公布獲選團隊，由市府秘書長溫代欣（中）頒發。（桃市青年局提供）

2025/03/23 20:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局推動「青年投入永續發展行動計畫」邁入第8年，今年首創採用雙組並行制，將團隊分為創新組與領航組。創新組目的在於透過計畫支持，將原有的行動再升級，領航組則是將長久累積的經驗持續深化，帶領在地行動向前邁進，共吸引36組團隊報名，今（23）日下午舉辦桃園地方創生永續計畫獲選團隊頒獎。

今年脫穎而出的13組優秀團隊涵蓋原鄉創生、里海共生、農業再生、社區營造、文化保存等多元領域。領航組獲選團隊為小客聚所、復興食農、龜山地陪所；創新組獲選團隊為 Taoyuanother、中壢街區行動團隊、亞植有機農場 × 強者我朋友、金山所在、桃青永續善農、桃氣の青農週記、桃園新屋龍攏來、微酵派對、雙口呂文化廚房及羅馬廊道職人學苑。

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市府秘書長溫代欣出席頒獎典禮表示，市府近年致力輔導培育地方創生，更在2023年成立專責的地方創生基地「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」，希望為青年提供長期支持，讓更多年輕人投入地方行動，共同將桃園打造成宜居理想城市。

獲獎的復興區羅馬廊道職人學苑團隊負責人陳耑妤，結合高以樂等復興咖啡青農，利用咖啡主軸帶動在地產業，獲選創新組，她說，這次團隊想好不管有沒有獲獎，團隊還是繼續做自己想做的事情，把想法實現，很榮幸獲得肯定，讓團隊更有行動力。

小客聚所團隊負責人莊茹絜說，此次以新屋、富岡聯合多面相提案獲獎，接著4月底、5月初準備台日交流，包括日本遊客學客語、串聯富岡、新屋深度旅遊，及伯公調查，將土地公「伯公」形象做3D的IP，利用文創方式，讓台日年輕人產生興趣，深入認識信仰文化，結合打工換宿形態，讓年輕人來新屋住2週，了解在地人的生活，學習農業永續。

會中，青年局邀請台東「邸Tai Dang」共同創辦人劉誥洋分享地方創生實戰經驗，說明透過活化閒置空間、串聯在地產業與社群，打造地方特色模式，帶動青年回流。

青年局長侯佳齡表示，此輔導計畫自2018年啟動，迄今已輔導超過百組團隊，每年提供各組最高上限100萬元的獎補助金，更整合資源提供專案業師1對1輔導、跨縣市見學觀摩、見學蹲點培育計畫等多元支持，協助青年將創生計畫落地實踐。

桃市青年局推動「青年投入永續發展行動計畫」邁入第8年，23日公布獲選團隊，由市府秘書長溫代欣（中）頒發。（桃市青年局提供）

桃市青年局推動「青年投入永續發展行動計畫」23日公布獲選團隊，羅馬廊道職人學苑團隊負責人陳耑妤（右）和團隊夥伴高以樂（左）。（記者李容萍攝）

小客聚所團隊3人以領航組獲獎，團隊負責人莊茹絜（中）說明利用新屋、富岡多面相提案獲獎。（記者李容萍攝）

桃市青年局推動「青年投入永續發展行動計畫」邁入第8年，23日公布獲選團隊，由市府秘書長溫代欣（中）頒發。（桃市青年局提供）

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