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    西來庵八部堂聚首遶境 百年老店「甘本堂」因創始人成焦點

    全台西來庵五福大帝八部堂今天前往台灣首廟天壇覲朝。（記者王姝琇攝）

    全台西來庵五福大帝八部堂今天前往台灣首廟天壇覲朝。（記者王姝琇攝）

    2025/03/23 20:15

    〔記者王姝琇／台南報導〕全台西來庵今天舉辦五福大帝八部堂開光啟靈往天壇覲朝回鑾遶境，八部堂睽違逾百年再度聚首，不僅踏上西來庵的舊廟地，更盼藉此讓民眾了解西來庵事件脈絡。

    遶境隊伍由西來庵出發往台灣首廟天壇覲朝，再轉往百年前第1代西來庵舊址（現今青年路）、第2代西來庵正興街舊址，沿途行經26個停點。由都督府沈府中將軍及陳督司爺做前，開基劉部靈公及八部靈公聖駕隨後，有百年歷史的知名西來庵吉聖堂什家將出軍護衛，沿途熱鬧非凡！

    沿途最特別的香案桌非百年老店「甘本堂」莫屬，其創始人陳清吉因西來庵事件受到波及入獄，也就是後人祀奉的陳督司爺（陳清吉成神）。第3代陳茂雄、陳榮和與第4代陳奕彰今天特地現身述說近百年歷史脈絡。文史工作者謝奇峰表示，今天遶境香路就是一條台灣宗教歷史的活教材。

    西來庵董事長曾正義指出，1915年發生「西來庵事件」日人損毀神像，八部從此散去，直到後人於第2代廟址重新供奉張、鍾、劉、史、趙五部，時隔逾百年日前終於獲得神諭同意為牛、雷、王三部塑金身，今天八部堂聚首並前往天壇覲朝，極富歷史意義，也期許找回八部堂往日光榮。

    曾正義表示，全國唯一僅西來庵祀奉五福大帝八部堂，1910年《台灣日日新報》即有記載；西來庵西柱轎班於1946年敬獻「全台西來庵五福大帝八部堂」匾額，如今仍掛在西來庵大興街現址。他說，歷史不容被抹滅，此次遶境更帶領民眾走進歷史場域，期盼讓民眾了解西來庵事件脈絡。

    此外，西來庵吉聖堂家將團也是遶境隊伍中的吸睛亮點，吉聖堂家將團前幾年登上泰國曼谷BTS捷運的車廂，也曾多次前往東南亞表演，日前擔任安平媽護衛前往印尼遶境，打出國際知名度。

    全台西來庵五福大帝八部堂今天前往台灣首廟天壇覲朝。（記者王姝琇攝）

    全台西來庵五福大帝八部堂今天前往台灣首廟天壇覲朝。（記者王姝琇攝）

    全台西來庵五福大帝八部堂今天前往台灣首廟天壇覲朝，吉聖堂家將團也是遶境隊伍吸睛亮點之一。（記者王姝琇攝）

    全台西來庵五福大帝八部堂今天前往台灣首廟天壇覲朝，吉聖堂家將團也是遶境隊伍吸睛亮點之一。（記者王姝琇攝）

    西來庵陳督司後代陳茂雄（圖右）、陳榮和。（記者王姝琇攝）

    西來庵陳督司後代陳茂雄（圖右）、陳榮和。（記者王姝琇攝）

    全台西來庵五福大帝八部堂聖駕抵達百年老店「甘本堂」，意義非凡！（謝奇峰提供）

    全台西來庵五福大帝八部堂聖駕抵達百年老店「甘本堂」，意義非凡！（謝奇峰提供）

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