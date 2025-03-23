為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    飲料喝不完倒廚餘遭店員斥喝 網驚：是我認知問題？

    喝不完的飲料究竟要倒廚餘還是飲料機水槽，網友看法兩極；示意圖。（資料照）

    喝不完的飲料究竟要倒廚餘還是飲料機水槽，網友看法兩極；示意圖。（資料照）

    2025/03/23 23:16

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在餐廳喝不完的飲料到底到底要倒廚餘桶還是飲料機水槽？近日一名網友用餐後想將喝不完的飲料倒入廚餘桶，卻遭店員大聲斥喝。對此，網友詢問其他網友意見，此文一出，意外引來網友兩派看法。

    一名網友在Dcard發文表示，近日在好市多吃飯，飲料沒喝完想倒在廚餘桶，沒想到被一旁的店員大聲斥喝：「飲料不要倒這邊！要倒可樂機水槽！」對此，網友覺得冤枉表示「一直以為倒飲料機水槽，就像喝過的水倒飲水機水槽一樣，會讓人覺得噁心，覺得被罵的莫名其妙，好奇是自己認知有問題嗎⋯」。

    對此，引來網友兩派看法。有網友認同原PO的想法「倒可樂機也很可怕耶⋯⋯不是都有洗手槽可以倒嗎」、「倒飲料機水槽好噁喔，我是寧願倒廚餘，」、「我個人反而覺得倒飲料機會有噴濺的衛生問題」。

    也有網友表示「做餐飲路過，廚餘加水又重又臭，要處理真的很心累，而且液體根本不算廚餘，只有那些渣才算」、「如果每個人都把飲料倒進廚餘桶那不得重死？我是覺得倒飲料機水槽蠻合理的，它跟上面飲料又不會有交集，不懂噁在哪？」、「飲料倒塑膠袋超重又容易破⋯⋯他們那種大型機台都是配好管線直接流下水道的」。網友認為，把飲料倒進廚餘將造成店員後續收拾上的困擾，倒進水槽才 不會製造麻煩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播