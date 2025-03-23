飲料喝不完倒廚餘遭店員斥喝 網驚：是我認知問題？

喝不完的飲料究竟要倒廚餘還是飲料機水槽，網友看法兩極；示意圖。（資料照）

2025/03/23 23:16

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在餐廳喝不完的飲料到底到底要倒廚餘桶還是飲料機水槽？近日一名網友用餐後想將喝不完的飲料倒入廚餘桶，卻遭店員大聲斥喝。對此，網友詢問其他網友意見，此文一出，意外引來網友兩派看法。

一名網友在Dcard發文表示，近日在好市多吃飯，飲料沒喝完想倒在廚餘桶，沒想到被一旁的店員大聲斥喝：「飲料不要倒這邊！要倒可樂機水槽！」對此，網友覺得冤枉表示「一直以為倒飲料機水槽，就像喝過的水倒飲水機水槽一樣，會讓人覺得噁心，覺得被罵的莫名其妙，好奇是自己認知有問題嗎⋯」。

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對此，引來網友兩派看法。有網友認同原PO的想法「倒可樂機也很可怕耶⋯⋯不是都有洗手槽可以倒嗎」、「倒飲料機水槽好噁喔，我是寧願倒廚餘，」、「我個人反而覺得倒飲料機會有噴濺的衛生問題」。

也有網友表示「做餐飲路過，廚餘加水又重又臭，要處理真的很心累，而且液體根本不算廚餘，只有那些渣才算」、「如果每個人都把飲料倒進廚餘桶那不得重死？我是覺得倒飲料機水槽蠻合理的，它跟上面飲料又不會有交集，不懂噁在哪？」、「飲料倒塑膠袋超重又容易破⋯⋯他們那種大型機台都是配好管線直接流下水道的」。網友認為，把飲料倒進廚餘將造成店員後續收拾上的困擾，倒進水槽才 不會製造麻煩。

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