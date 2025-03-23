台南家庭教育中心學習列車抵鹽水 親子溝通打頭陣

南市家庭教育中心學習列車開抵鹽水區，首場今在鹽水國小結合社區辦理親子活動，主題「親子溝通黃金鑰匙」。（鹽水國小提供）

2025/03/23 18:50

〔記者王涵平／台南報導〕南市家庭教育中心學習列車開抵鹽水區，首場今在鹽水國小結合社區辦理親子活動，主題「親子溝通黃金鑰匙」，提供家長了解孩子特質、激發潛能、適性發展，並透過親子共作的活潑課程，全家攜手一起學習家庭教育。

家庭教育中心「攜手好厝邊 讓心更富有」鹽水區共有9場次連續課程活動，鹽水、歡雅、文昌、竹埔及岸內等國小攜手5個不同學校社區辦理，結合在地特色DIY、多元化的課程，深入鹽水各個偏鄉角落。鹽水國小總共有16個家庭共36位親子共同參加，由鹽水國小退休校長劉信卿主講，以多年推動親職教育的經驗，引導親子於課程中學習。

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鹽水國小校長林良駿指出，親子溝通有效方法是要說到對方心中最在乎的，良好親職關係是家庭教育成敗關鍵，共親職是夫妻共同照顧教養孩子的責任，解鎖親子生活中互動的密碼，家人間溝通更順暢。

今日活動導入學校課程及社區產業特色融入家庭教育講座，不僅讓親子先了解鹽水區歷史、文化，如：武廟關聖帝君、蜂炮與急水溪、牛墟、番茄等，結合課程主題，以糖廠、火車及美食等發想，達到互動共學、對話理解。

親子共同DIY製作幸福愛抱枕，透過抱枕袋和棉花親子共作，增進家庭互動溫暖的方式，整個活動過程溫馨有趣，歡笑連連。

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