賓士等紅燈遭機車「繞圈挑釁」！網友幫算罰單：沒檢舉太可惜

一台機車不斷在賓士車旁繞圈挑釁。（擷取自「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」臉書）

2025/03/23 19:25

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一段「道路三寶」影片，昨PO出後引發網友熱議，已接近190萬次觀看。某位賓士車主停等紅燈時，遭一台機車在其車旁不斷繞圈挑釁，疑似是不滿賓士超車。還有熱心網友幫忙計算機車罰單金額，直呼「沒有檢舉就太辜負他的表演了」。

臉書粉專「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」昨PO出一段影片，直呼「這個一定是我這輩子遇過最好笑的三寶」，影片中賓士車主在停等紅燈時，一台機車突竄出並不斷在賓士車旁繞圈挑釁，且到下一個路口停紅燈時依然被機車繞圈，最後機車紅燈右轉憤而離去。

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影片曝光後，網友紛紛笑回，「沒有檢舉就太辜負他的表演了」、「你是他的太陽，他忍不住繞著你公轉」、「猴子永遠忘不了自己在馬戲團表演過」、「一開始以為是重播，然後才發現是轉圈圈」、「這個病得不輕、也是最嚴重的那種」。

網友幫機車車主計算罰單金額，「我會笑死，轉圈未過路口限舉發1次，2個地方就是2次，轉圈+沒打方向燈（合計3600元）+紅燈右轉+方向燈（合計1800元），總計5400元」。

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