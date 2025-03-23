員林幸福巴士流標5次停駛 民眾盼解決

員林幸福巴士已推行3年，直到去年底合約到期招標5次流標，至今未恢復營運。（記者陳冠備攝）

2025/03/23 16:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市公所推動的「幸福巴士」，是許多民眾重要的交通工具，去年底合約到期招標卻5次流標，至今未恢復營運。代理市長賴致富表示，將放寬招標條件並調整路線，以期儘快復駛。不過有民眾擔憂，蜀葵花與桐花季將屆，擔心無車可座，市公所表示，將提供免費接駁專車，確保花季期間交通便利。

員林幸福巴士自2022年啟用，提供員林市民免費搭乘，尤其吸引不少長輩搭乘，前往市場採買或至醫院看診，幸福巴士也負責觀光載客，假日行駛藤山步道、圓林園等路線，幸福巴士雖然方便，平日搭乘率卻僅有2至3成，為此市公所一度調整路線，增加山腳路沿線運量，但去年底合約到期，幸福巴士仍因招標困難而面臨停擺。

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賴致富表示，幸福巴士開辦初期每月約有2000多人搭乘，至去年已有超過1萬人使用，尤其以長青族居多，顯示公共運輸需求確實存在，今年度預算約328萬元，包含2輛巴士全年無休的營運成本、3名司機的人事費、維修與保險費等，貼近成本價，有可能導致業者投標意願，招標5次都流標。

賴致富說，對此市公所已計畫放寬招標條件，將在近期公告，希望能吸引業者投標，儘快讓幸福巴士重啟服務，避免影響市民出行便利及地方觀光發展。

「縣府可以補助」縣議員凃俊任表示，幸福巴士在高齡化社會中發揮重要作用，不僅減輕長輩對家人接送的依賴，也能培養民眾搭乘公共運輸的習慣，他建議縣府考慮補助鄉鎮市公所，確保幸福巴士能長期營運，讓更多人受惠。

員林幸福巴士從去年停駛，許多民眾仍不知情，市公所在停靠站張貼停駛公告。（記者陳冠備攝）

員林蜀葵花與桐花季將屆，員林市公所將提供免費接駁專車，確保花季期間交通便利。（記者陳冠備攝）

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