竹市北區樹林頭 將建寵物公園

竹市北區寵物公園預定建置在樹林頭公園。（記者蔡彰盛攝）

2025/03/23 16:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市目前僅東區左岸頭前溪橋下與興學公園2處設有寵物專區，有民眾反映希望北區也能設置寵物公園，新竹市府產發處表示，北區寵物公園預定建置在樹林頭公園，預計今年中旬前發包工程。

產發處表示，目前北區寵物公園預定地點為北區樹林頭公園，規畫將區分大小型犬設置狗狗運動區，可使用空間約2.3公頃，運動區內將設置狗狗運動跳板、飲水設施、遮陽棚、休憩座椅等，以提供狗狗活動休憩空間。

請繼續往下閱讀...

市府日前邀集相關單位於樹林頭公園舉辦說明會，市議員林彥甫表示樂見市府提出將在樹林頭公園東南側設置寵物公園，分大、小型犬區，且有各式相應的設施，建議必須設置廁所，最好可以設計成方便帶寵物進入的環境，也盼有更多的遮蔭和休憩座椅，同時應增設監視設備。

市議員黃美慧指出，樹林頭公園目前沒有洗手間，未來成立寵物公園，勢必更需要廁所，希望市府向國防部協商取得興建廁所土地使用權。此外，寵物公園緊臨親子公園，寵物公園的入口閘門應設置更安全的措施，讓小朋友與毛小孩玩得更安全。

產發處表示，有關市議員提出增設廁所及監視設備等建議，將建請市府公園管理單位依據土地權責及民眾需求，評估規畫及設置可行性。竹市公管中心表示，有關公園植樹遮蔭、休憩座椅、增設監視設備等，將配合研議辦理，惟樹林頭公園是國防部的土地，由市府代管，廁所屬建物，需相關單位討論後確認是否可興建。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法