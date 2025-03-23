台南海尾路補植楝樹 巧遇黑面琵鷺

台南海尾路補植楝樹巧遇黑面琵鷺覓食。（記者王姝琇攝）

2025/03/23 15:50

〔記者王姝琇／台南報導〕台南社大台江分校為推動台江環村綠道，營造散步運動的友善人行空間，親師生攜手在海尾路補植近20株楝樹、烏桕樹，還巧遇一群尚末北返的黑面琶鷺正在覓食。

台江分校執行長吳茂成表示，為協助旅行者走進台江歷史及文化路徑，分校親師生持續營造台江環村綠道，22日協助市府補植海尾路環村綠道楝樹、烏桕樹，此時楝樹紫色小花正盛開，清香撲鼻，還有一群尚末北返的黑面琶鷺也飛來海尾路魚塭覓食，大家能夠近距離賞鳥，是最大享受。

請繼續往下閱讀...

吳茂成說，種樹時同時運用台灣堡圖數位地圖，協助大家看見海尾路在100年前濕地魚塭地景，對照後才發現兩旁潮溝，在100年前就存在，也藉此喚醒台江歷史生態的珍貴記憶，相當難得。

海尾路環村綠道穿越台江內海百年魚塭歷史現場，接連山海圳國家綠道，沿途兩側魚塭一到秋冬就是黑面琶鷺覓食熱區，以及鸕鶿群集的棲息區，沿著海尾路綠道向東望，還可望見玉山日出，旅行者可以飽覽台江400年來的歷史及生態之美，可說是探訪台江16寮歷史及生態的旅遊秘徑。

台江綠道志工隊長吳瓊桃表示，海尾路環村綠道的楝樹，開著紫花很美很香，附近魚塭還有黑面琵鷺覓食，很適合祖孫三代來散步。建議在綠道增設座椅，讓長輩們走累了可以坐著休息賞鳥，成為在地友善高齡及親子的散步運動路線。

已當阿公的吳銘福也有感而發說到，環境變好，人也會變得更健康，很高興和在地青年、孩童一起來海尾路種樹，同時整理行道樹支架，期待這些樹能夠照顧好，營造內海歷史現場。

台江分校親師生攜手在海尾路補植近20株楝樹、烏桕樹，營造散步運動的友善人行空間。（記者王姝琇攝）

海尾路環村綠道的楝樹正值開花期，紫色小花散發清香氣味。（記者王姝琇攝）

海尾路兩旁潮溝在100年前就已存在。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法