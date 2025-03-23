嘉市蘭潭附幼復育蝴蝶新希望 獲培星計畫特優

蘭潭國小附幼學生與家長觀察復育成功的樺斑蝶。（蘭潭國小提供）

2025/03/23 15:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市蘭潭國小附設幼兒園發展特色創意課程「蘭潭森呼吸，饗植共悠遊」，獲得市府培星計畫特優，全園幼兒共同扦插紫花翠盧莉、馬利筋，並種植棉花等蝴蝶食草及蜜源植物，期待重現蘭潭校園昔日蝴蝶翩翩起舞的美景。

蘭潭附幼日前舉辦教學成果展暨闖關活動，幼兒在教師引導下參與討論與規劃，將各班主題課程轉化為富有趣味的闖關遊戲，並呈現「蘭潭森呼吸，饗植共悠遊」成果，設有觀察箱，展示復育成功的樺斑蝶。

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蘭潭國小校長邱榮輝表示，課程由大班學生製作「植物地圖大書」，結合點讀筆錄音功能，成為一本生動的有聲書，讓低年級幼兒也能輕鬆學習校園植物知識；中班與老師合力創作立體版植物地圖，幼兒親自拍攝植物、手繪人物，打造出趣味橫生的校園植物路線圖桌遊。

幼兒園主任劉惠瑜表示，闖關活動有滾球、傳聲筒DIY、竹蜻蜓、顏色樹葉棋等趣味關卡，還有透過積木、體能器材及蓋印活動設計毛毛蟲變身秀、小花園彩印畫等關卡，「我是小高手」讓小客人挑戰掃地、擦桌子等生活技能闖關，展現自理能力，以及絕佳的創造力、自信表達力與團隊合作精神。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市近年來積極推動幼兒園發展特色創意課程，每年自編預算以「培星計畫」評選及獎勵各園特色課程從10萬至20萬獎金，有助於提升各公私立幼兒園課程深度與廣度；市府教育處長郭添財說，透過市府培星計畫，讓幼兒園孩子增加探索的機會，也讓教保人員發揮教學專業，期望未來看見更多豐富多元的學前課程。

蘭潭國小附幼進行闖關活動。（蘭潭國小提供）

蘭潭國小附幼展示特色課程成果，家長帶著孩子一起參與。（蘭潭國小提供）

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