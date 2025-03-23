2025神岡馬為公益起跑 10年來捐款逾120萬元

神岡馬拉松，吸引近5000人參與。（圖由運動局提供）

2025/03/23 15:17

〔記者歐素美／台中報導〕2025神岡馬拉松今天在台中市神岡區神圳國中熱鬧開跑，吸引近5000名跑友參加。台中市運動局長游志祥到場為選手加油打氣指出，神岡馬拉松辦理以來，活動捐助公益可觀，感謝主辦單位神豐國際同濟會用心推廣路跑運動，不僅鼓勵市民參與運動、養成規律運動好習慣，也將跑友的愛心發揚光大。

游志祥表示，神岡馬路線涵蓋神岡區、大雅區、潭子區及西屯區，有大自然的綠色景致亦有都會景觀，尤其潭雅神綠園道地勢平坦且綠蔭夾道，跑者可享受芬多精的洗禮，十分愜意。

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神豐國際同濟會指出，神岡馬拉松舉辦10年來，捐款已破120萬元，今年活動分為全馬組、半馬組、挑戰組（9.5K）、樂活組（4.5K），以「展望世界，再創高峰」為主題，賽事結餘將捐贈相關社福單位，號召大家走出戶外，用雙腳一步步為社會做出貢獻；今年神岡馬路線行經中科園區、潭雅神綠園道、科湳愛琴橋下，沿途徜徉於蓊鬱扶疏的綠廊景致。

運動局表示，台中市民「過重或肥胖比例」目前已低於全國平均，躍居六都中第二瘦，與台中市民的運動風氣有關。今年台中市規劃至少40場大型路跑與健走活動，期盼延續運動風潮，鼓勵市民朋友積極參與，培養運動習慣，共同打造台中為低碳、陽光運動城市。

立委楊瓊瓔、神岡區長梁益明、神岡區體育會理事長宋逢吉、神圳國中校長劉夏豪、國際同濟會台灣總會台中區主席羅振民、神豐同濟會長甘強力、新竹物流總經理張聰海等人，今天皆到場為跑友加油。

神岡馬行經潭雅神綠園道，活動捐助公益，成為神岡地區重要年度馬拉松賽事。（圖由運動局提供）

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