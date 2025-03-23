美網紅「樂樂法利」被禁入境卻申獲就業金卡？ 移民署：檢討行政流程

樂樂法利說明自己被禁止入境台灣的經過。（取自Youtube「LeLe Farley」）

2025/03/23 14:40

〔記者王冠仁／台北報導〕美國網紅「樂樂法利」2年前來台上政論節目領取酬勞，遭人檢舉「非法工作」，勞政機關審核後認定他違規，並通報移民署；他去年申請「就業金卡」，今年2月獲准，近期要搭機來台前一刻才發現被我拒絕入境，引起社會譁然。對此，移民署今天表示，往後會加強教育訓練，檢討相關行政作業流程。

一名官員解釋，「就業金卡」是國家發展委員會2018年2月頒布施行的「外國專業人才延攬及僱用法」；根據國發會規定，其實只有無國籍、中國籍、港澳與台灣雙重國籍、以台灣護照入境台灣等7項身分不得申請，其中不包含「禁止入國」。

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然而根據移民署「外國特定專業人才申請就業金卡許可辦法」第5條規定，「曾經在我國從事與許可原因不符之活動或工作」，移民署「得」不予許可核發就業金卡。

換句話說，樂樂法利在台被檢舉非法工作後，又申請就業金卡，移民署人員其實在核發就業金卡上，具有裁量權，可以選擇核發或不核發；此案承辦人選擇核發就業金卡，但他仍受非法工作不得來台的管制。

另名官員也說，移民署並不負責審核「非法工作」，樂樂法利當初上政論節目領取酬勞，檢舉人是向台北市勞動局檢舉，勞動局審核後認定他非法工作，將結果通報給移民署，移民署於是根據「禁止外國人入國作業規定」，管制他一定期間無法來台。

不過，由於被管制來台的外國人，拿到就業金卡也無法入境，過往承辦人員審核就業金卡資格時，若發現類似情況，通常會不予許可。處理此案的承辦人員極有可能「漏看」相關資料，才會核發，導致樂樂法利「白忙一場」。

日本媒體人矢板明夫也針對此事表示，中國媒體人王志安拿觀光簽證來台上節目，被移民署廢止入境許可，他事後扇動支持者檢舉其他上節目的外國人。基於他的檢舉，造成很多自由民主陣營的好朋友都沒辦法來台灣了，這不正是中國政府最想看到的結果嗎？

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