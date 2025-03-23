竹篙厝上帝廟8天遶境9個里 成大國際交換生來體驗

竹篙厝上帝廟玄天上帝遶境祈福活動盛大展開，立委林俊憲、市議員蔡筱薇也到場共襄盛舉。（圖由蔡筱薇服務處提供）

2025/03/23 14:54

〔記者王姝琇／台南報導〕南市竹篙厝上帝廟玄天上帝遶境祈福活動盛大展開，22日起一連8天在東區9個里內進行大遶境。目前就讀成功大學二年級的國際交換生Deaney Gellizeau也到場參加，感受台灣獨特的廟宇文化。

市議員蔡筱薇說，越在地，越國際。上帝廟遶境為地方重要盛事，居民齊心協力共同完成，熱鬧非凡。蔡筱薇特別邀請來自成大的國際交換生參與地方盛事，希望讓外籍友人親身體驗，深入了解台灣的傳統文化與信仰價值。立委林俊憲也到場共襄盛舉。

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來自我國友邦聖文森及格瑞那丁的Deaney Gellizeau首次參加遶境，在遶境隊伍中特別顯眼。他表示，這次經歷讓他大開眼界，從鑼鼓陣、神轎進香到陣頭表演，每個環節都充滿能量與熱情，讓他對台灣民俗信仰有更深入的理解；特別感謝蔡筱薇議員與成功國際青年商會的邀請。

蔡筱薇強調，台南是台灣文化古都，擁有豐富的歷史與宗教傳統，未來將持續推動國際交流活動，讓更多來自世界各地的朋友親自體驗台南的文化魅力，展現台南多元且熱情的風貌。

成功大學二年級國際交換生Deaney Gellizeau（前排右2）參加竹篙厝上帝廟遶境祈福活動，感受台灣獨特的廟宇文化。（圖由蔡筱薇服務處提供）

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