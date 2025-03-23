北市5建設獲景觀獎肯定 捷運綠廊「這段」最傑出

台北市公園路燈工程管理處的「捷運綠廊串連人行動線（士林-劍潭站）更新工程」，獲得中華民國景觀學會公園綠地/公共開放空間類「傑出獎」。（圖由台北市公園處提供）

2025/03/23 14:39

〔記者何玉華／台北報導〕台北市工務局5項建設獲得中華民國景觀學會「第12屆台灣景觀大獎」肯定，在公園綠地/公共開放空間類，公園路燈工程管理處的「捷運綠廊串連人行動線（士林-劍潭站）更新工程」獲得最大獎「傑出獎」，新建工程處的「瑠公綠廊人行環境改造工程」獲得優質獎；另外還有公園處的「象山田園基地」、「榮星花園公園整體整建規劃案」及「捷運北投會館周邊（大業路527巷）環境整體改造計畫」都獲得其他獎項的佳作。

公園處表示，「捷運綠廊串連人行動線（士林-劍潭站）更新工程」改善捷運士林站至劍潭站間的橋下步行空間，拆除封閉圍牆以增加視覺開放性，同時重新調整植栽位置、全面升級夜間照明系統，重新營造為串聯都市與自然的友善環境。以「驛x憶x藝」為主題，結合歷史人文、生活記憶與藝文特色，加上人本友善的理念，全面提升地區環境品質，讓公共空間更加安全宜人，提升空間使用效益。

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新工處辦理的「瑠公綠廊人行環境改造工程」，位於東區極具代表性的SOGO忠孝館後方，是延續忠孝東路1段至3段周邊人行環境改善實績以及東區振興計畫，以打造「以人為本的步行環境」及「東區綠廊的串聯」為改造核心理念，針對復興南路一段135巷南、北兩側道路及中間停車場用地進行改造，藉由縫合南側道路、調整道路斷面配置以及檢討既有設施物及無障礙通行環境，於繁華東區商圈置入大尺度的廣場，採用透水鋪面及設置立體綠地空間，創造植栽敷地，並結合燈光造景，重現過去瑠公圳意象，讓整體通行環境更趨於友善。

獲得佳作的「象山田園基地」，是公園處打造成為台北市都市農耕新典範，位於信義商圈鄰近101大樓旁的象山公園內，建立水資源、綠資源、光電資源等3種循環系統，加上鄰近學校、社區及NGO組織共同維護，藉此基地辦理各種知識性及永續經營相關課程，擴大民眾接觸並投入北市田園城市行列。

「榮星花園公園整體整建規劃案」針對自1990年開闢、歷時34年的榮星花園公園進行全面改造，規劃著重於延續公園的歷史脈絡，重現九重葛花廊與繽紛花團的特色，並保留原始元素活化老舊設施，整合溜冰場、親子遊戲區與多功能運動場域，打造更具親子互動性與現代感的公園環境。

「捷運北投會館周邊（大業路527巷）環境整體改造計畫」進一步完善關渡洲美地區的自行車路網，銜接市區與河濱自行車道形成關渡平原的大迴圈，並透過人行道拓寬、設施修繕、機能提升與休憩景點塑造，結合河濱景觀、水鳥保護區與關渡自然公園等觀光資源，融入生態元素營造優質的遊憩環境，保留台北市最後一片農田景觀，使其自然氛圍得以延續，並為自行車騎士與行人提供更友善、安全且兼具美感的通行體驗。

台北市公園路燈工程管理處的「捷運綠廊串連人行動線（士林-劍潭站）更新工程」，獲得中華民國景觀學會公園綠地/公共開放空間類「傑出獎」。（圖由台北市公園處提供）

台北市公園路燈工程管理處的「象山田園基地」，獲得中華民國景觀學會社區營造/創生發展類「佳作」。（圖由台北市公園處提供）

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