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    首頁　>　生活

    肚子一綁秒投降！ 奶爸包尿布貼反了 王惠美：我來！

    參賽男性變裝挺著大肚子幫「娃娃」換尿布、穿衣服、泡浴巾，縣長王惠美看不下去，出手示範。（圖縣府提供）

    參賽男性變裝挺著大肚子幫「娃娃」換尿布、穿衣服、泡浴巾，縣長王惠美看不下去，出手示範。（圖縣府提供）

    2025/03/23 14:47

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今天在彰化市延平公園舉辦「彰化女力綻放美力」婦女節慶祝活動，其中，最吸睛的莫過於讓男性體驗懷孕與包尿布的趣味競賽，雖然比賽現場的嬰兒都是「娃娃」，非真人寶寶，但仍讓一群人手忙腳亂，炒熱氣氛，就連一旁的縣長媽媽王惠美看不下去，當場親自上陣示範，展現嫻熟俐落的包尿布技巧，讓人直呼「媽媽果然比較強！」

    這場趣味競賽，讓男性朋友挺著大肚子，參與家事分工體驗活動，以最快速度幫「娃娃」穿衣服、包尿布，參賽的男性換裝後，肚子瞬間變大，就紛紛直呼「原來懷孕這麼辛苦！」

    有些參賽者從穿衣服階段就搞不清楚衣服正反面，甚至尿布貼錯方向，笨手笨腳，營造笑聲連連。一旁的縣長王惠美看到參賽男性生疏的動作，忍不住主動出手指導，只見她動作迅速又俐落，一下子就把娃娃尿布和衣服整齊穿好，令參賽男性們大開眼界，直呼好厲害！

    活動現場除了趣味競賽，還有公益市集、婦女權益政令宣導及闖關區、SDGs互動區及闖關遊戲等，呼籲民眾關注女性健康與權益，並鼓勵男女共同分擔家務，一起打造幸福家庭。

    公益市集義賣今年邁入第5年，累計義賣金額已突破400萬元，所得每年均捐助縣內慈善機構籌建家園。

    第1年捐助彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會興建「伯立歐家園」，第2年協助基督教瑪喜樂社會福利基金會建造「方舟園區」，第3年捐助彰化縣私立聖智啟智中心興建「聖智家園」，去年則捐給慈愛教養院興建「慈愛教室大樓」。

    今年義賣所得將捐助彰化縣自閉症肯納家長協會，用於興建「肯納秀水作業所」。小愛涓滴，匯聚成大愛，讓愛的種子在各地開花結果。

    彰化縣長王惠美示範如何抱小嬰兒，動作熟稔俐落。（圖環保局提供）

    彰化縣長王惠美示範如何抱小嬰兒，動作熟稔俐落。（圖環保局提供）

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