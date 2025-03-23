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    「大笨鳥」疑遭虐骨折 台南鳥會救援近月順利野放

    黑冠麻鷺原棲息於低海拔的丘陵地、樹林地帶，如今在都會區的校園、公園綠地經常可見。（記者蔡文居攝）

    黑冠麻鷺原棲息於低海拔的丘陵地、樹林地帶，如今在都會區的校園、公園綠地經常可見。（記者蔡文居攝）

    2025/03/23 14:06

    〔記者蔡文居／台南報導〕有「大笨鳥」之稱的黑冠麻鷺，近年來在都會區的校園、公園綠地經常可見，為民眾熟悉的野鳥。台南市野鳥學會野鳥救傷組日前接獲1隻疑遭人虐待的黑冠麻鷺幼鳥，牠的左腳骨折，經過近1個月細心照顧，牠展現強韌生命力，逐漸復原，並順利野放重返大自然。

    黑冠麻鷺原棲息於低海拔的丘陵地、樹林地帶，如今在都會區的校園、公園綠地經常可見牠們在草地捕食蚯蚓，而且又不太怕人，遇到危險則為擬態不動，假裝沒人看到，而被戲稱是「大笨鳥」。其實，黑冠麻鷺捕食蚯蚓技術了得，一點都不笨。

    台南鳥會救傷組表示，這隻黑冠麻鷺幼鳥是在台南東山區落難被民眾通報，經檢傷後發現該幼鳥的左腳骨折且斷面整齊，民眾曾目擊牠被繩子綁住、被騷擾，推測是學飛幼鳥掉落到樹下後受到人為攻擊。雖然當下親鳥仍在樹上，但因為該幼鳥受傷無法歸還，只能後送醫療，所幸牠展現了野生動物的韌性，熬過將近1個月的養傷，日前成功帶回到東山區的拾獲地野放。

    黑冠麻鷺生活環境與人類重疊，人類靠近也不會閃躲，巢位又明顯，易受到人為與非人為的攻擊。台南鳥會呼籲民眾忽騷擾牠們，據野保法規定，騷擾、虐待一般類野生動物者，處2萬元以上10萬元以下罰鍰。若有發現野生動物被騷擾與虐待時，請在人身安全優先下蒐證並尋求主管機關的協助。

    這隻黑冠麻鷺幼鳥左腳骨折，經過台南鳥會的細心照顧，順利野放重返大自然。（圖由台南鳥會提供）

    這隻黑冠麻鷺幼鳥左腳骨折，經過台南鳥會的細心照顧，順利野放重返大自然。（圖由台南鳥會提供）

    這隻黑冠麻鷺幼鳥左腳骨折，經過台南鳥會救傷志工近月的細心照顧已康復。（圖由台南鳥會提供）

    這隻黑冠麻鷺幼鳥左腳骨折，經過台南鳥會救傷志工近月的細心照顧已康復。（圖由台南鳥會提供）

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