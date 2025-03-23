總量管制碳交易力拚後年上路 環境部預計6月赴德取經

為透過市場機制帶動減碳，環境部規劃明年下半年試行「溫室氣體總量管制與排放交易（ETS）」，最快2027年正式上路。（示意圖，資料照）

2025/03/23 14:28

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部規劃明年下半年與產業界組先行者聯盟試行「溫室氣體總量管制與排放交易（ETS）」，最快2027年正式上路，盼以市場機制加速減碳。環境部長彭啓明表示，預計6月將赴德國了解推動總量管制與碳交易制度的細節，盼加速推動國內ETS與碳費雙軌制。

溫室氣體總量管制與碳交易是指，由政府設定溫室氣體的總排放量，再將排放額度分配給各企業，若企業的實際排放量超出額配，可透過碳交易市場購買其他企業釋出的排放額度；反之，若企業排放量低於上限，就能出售多餘的排放額度。

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彭啓明表示，ETS可驅動碳市場機制，加速減碳力道，規劃明年下半年組先行者聯盟試行「溫室氣體總量管制與排放交易（ETS）。目前全世界就屬歐盟的ETS制度最成熟，為了解歐盟推動ETS的經驗，環境部預計6月赴德國了解其制度細節，盼加速推動國內ETS成形，並讓國內碳定價制度走向ETS與碳費雙軌制。

彭啓明也觀察，全球氣候投資及碳市場，近期因為國際政經局勢改變，而讓全球推動氣候投資的腳步稍微放緩，但目前沒有看到倒退或扭轉的跡象；事實上今年COP（聯合國氣候大會）已經要邁入30年，推動氣候變遷的工作即使有慢過，也從來未倒退過。台灣過去在氣候領域較爲落後，現在反而是往前突破的機會，應該多與國際建立交流機會；5月綠色成長基金辦公室揭牌時，環境部也會邀日方代表參與，並進一步了解日本推動綠色轉型（GX）法案的經驗。

不過，彭啓明也提到，要談國際合作必須密切進行，但環境部今年的出國經費預算遭砍，現在可能沒有多餘的經費，可與國際進行深度交流，擔心包括推動台版ETS等工作，都可能受預算限制而大受影響。

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