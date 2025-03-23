不要讓掃墓變火災！ 彰化清明紙錢集中45處曝光 「功德狀」免費拿

清明響應「以功代金」，彰化縣環保局委由專家撰寫功德狀，免費供應。（圖環保局提供）

2025/03/23 13:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天星期日，不少民眾趁假日提前掃墓，但彰化地區近來天氣乾燥，有人直接在墓園燃燒雜草或就地燒紙錢，引發多起火警，讓消防人員疲於奔命！

彰化縣環保局提醒，露天燃燒屬違規行為，被查獲將依法開罰。今年彰化縣26鄉鎮市的公墓和納骨塔設置45處紙錢集中點，現場也提供清明節疏文及「功德狀」，鼓勵民眾響應「以功代金」，透過公益捐款取代燒紙錢，減少空氣污染與火災風險。

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環保局表示，今年各紙錢集中點的位置與聯絡電話已彙整成表格，供民眾方便查詢。為推廣環保祭祀，每處集中點皆提供「功德狀」，內容由專家撰寫，鼓勵民眾將原本購買紙錢的費用轉為公益捐款，幫助弱勢族群。去年環保祭祀活動捐款總額超過21萬元，較前年成長五成，民眾接受度明顯提高。

今年活動自即日起至4月10日止，民眾可到全台四大超商的事務機捐款，受益單位包括人安、華山基金會及慈愛教養院等公益團體。

此外，有紙錢集中清運需求的團體或個人，可聯繫各鄉鎮市公所清潔隊，或撥打環保局專線（04）7119356，亦可透過環保局Line官方帳號預約，需在清運前5日完成登記，服務時間為週一至週五上午8點至下午5點。

彰化縣今年共設45處紙錢清運集中點，方便民眾清明掃墓用。（圖環保局提供）

彰化縣45處紙錢清運集中點，環保局彙整成表格，供民眾方便查詢。（圖環保局提供）

即日起到4月10日民眾可到全台四大超商響應清明少燒紙錢，功德迴向祖先，會讓環保祭祀更有溫度。（圖環保局提供）

彰化縣環保局統計，每年清明前與當天，墓園火警意外接連不斷，呼籲民眾露天燃燒屬違規行為，被查獲將依法開罰。（圖民眾提供）

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