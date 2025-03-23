為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲林二行程機車汰換補助開跑 中低收入戶最高可領3.6萬元

    設籍雲林縣且超過10年以上機車有17.8萬輛，其中有1萬533輛已有5年皆無參加定檢紀錄，因此建議回收與報廢。 （記者李文德攝）

    設籍雲林縣且超過10年以上機車有17.8萬輛，其中有1萬533輛已有5年皆無參加定檢紀錄，因此建議回收與報廢。 （記者李文德攝）

    2025/03/23 13:59

    〔記者李文德／雲林報導〕設籍雲林縣的機車近44萬輛，其中10年以上老舊機車突破萬輛。為鼓勵二行程機車報廢回收，縣府公布今年補助計畫，此次特別新增二行程機車同時完成回收與報廢可申請補助4000元，如中低收入戶機車新購電動機車縣府補助2.5萬元，再計入環境部媒合平台與經濟部補助後，總補助逾為3.6萬元。

    縣府環保局指出，雲林縣內設籍在當地的機車總數約43.9萬元，其中就有17.8萬輛機車是已經超過10年以上，而機車應參加定期排氣檢查，不過這當中就有2519輛二行程、8014輛四行程機車，已經有5年皆無參加定檢紀錄，因此建議回收與報廢。

    局長張喬維指出，因二行程機車排放碳氫化合物（HC）是四行程機車的18倍，排放一氧化碳（CO）約為2倍，屬於高污染族群，因此響應環境部汰換二行程機車政社，近5年淘汰率已經55％，為鼓勵將二行程機車汰換，縣府也訂定相關補助計畫，加速老舊高汙染車輛清零。

    張喬維表示，日前已公布2025年雲林淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助計畫，其中今年加碼「淘汰二行程機車」，凡車主如果同時完成「回收與報廢」可申請補助4000元，限額1500輛，僅完成報廢也可申請補助2000元，限額550輛，其他補助對象與去年相同，此經費為地方自籌款，編列預算約2700萬元。

    環保局表示，為鼓勵民眾響應淨零碳排，因此縣內汰換舊機車新購電動機車亦有補助，中低收入戶2.5萬元、一般民眾為1萬元。如中低收入戶使用此方案新購重／輕型電動機車，加上環境部回收獎勵金300元元、媒合平台獎勵4000元，經濟部新購電動機車7000元，合計就有3.63萬補助可以領取。

    張喬維表示，各補助項目皆有限額，申請額滿即不再受理，有意申請者務必盡早辦理，完整補助計畫、線上申請等相關資訊皆請至雲林縣機車定檢與污染管制資訊網。民眾亦可於上班時間撥打05-5361045，有專人提供諮詢。

    縣府環保局公布今年老舊機車汰換與電動機車補助計畫。（圖由雲林縣環保局提供）

    縣府環保局公布今年老舊機車汰換與電動機車補助計畫。（圖由雲林縣環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播