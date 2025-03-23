雲林二行程機車汰換補助開跑 中低收入戶最高可領3.6萬元

設籍雲林縣且超過10年以上機車有17.8萬輛，其中有1萬533輛已有5年皆無參加定檢紀錄，因此建議回收與報廢。 （記者李文德攝）

2025/03/23 13:59

〔記者李文德／雲林報導〕設籍雲林縣的機車近44萬輛，其中10年以上老舊機車突破萬輛。為鼓勵二行程機車報廢回收，縣府公布今年補助計畫，此次特別新增二行程機車同時完成回收與報廢可申請補助4000元，如中低收入戶機車新購電動機車縣府補助2.5萬元，再計入環境部媒合平台與經濟部補助後，總補助逾為3.6萬元。

縣府環保局指出，雲林縣內設籍在當地的機車總數約43.9萬元，其中就有17.8萬輛機車是已經超過10年以上，而機車應參加定期排氣檢查，不過這當中就有2519輛二行程、8014輛四行程機車，已經有5年皆無參加定檢紀錄，因此建議回收與報廢。

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局長張喬維指出，因二行程機車排放碳氫化合物（HC）是四行程機車的18倍，排放一氧化碳（CO）約為2倍，屬於高污染族群，因此響應環境部汰換二行程機車政社，近5年淘汰率已經55％，為鼓勵將二行程機車汰換，縣府也訂定相關補助計畫，加速老舊高汙染車輛清零。

張喬維表示，日前已公布2025年雲林淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助計畫，其中今年加碼「淘汰二行程機車」，凡車主如果同時完成「回收與報廢」可申請補助4000元，限額1500輛，僅完成報廢也可申請補助2000元，限額550輛，其他補助對象與去年相同，此經費為地方自籌款，編列預算約2700萬元。

環保局表示，為鼓勵民眾響應淨零碳排，因此縣內汰換舊機車新購電動機車亦有補助，中低收入戶2.5萬元、一般民眾為1萬元。如中低收入戶使用此方案新購重／輕型電動機車，加上環境部回收獎勵金300元元、媒合平台獎勵4000元，經濟部新購電動機車7000元，合計就有3.63萬補助可以領取。

張喬維表示，各補助項目皆有限額，申請額滿即不再受理，有意申請者務必盡早辦理，完整補助計畫、線上申請等相關資訊皆請至雲林縣機車定檢與污染管制資訊網。民眾亦可於上班時間撥打05-5361045，有專人提供諮詢。

縣府環保局公布今年老舊機車汰換與電動機車補助計畫。（圖由雲林縣環保局提供）

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