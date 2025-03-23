「鰲耀龍翔」24年依然閃耀 陳其邁：考慮3D列印複製1座

陳其邁認為可透過3D列印複製一座「鰲耀龍翔」。（高市府提供）

2025/03/23 13:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市觀光局修復24年前高雄燈會主燈「鰲耀龍翔」，在今年元宵節燈會期間再次閃耀；市長陳其邁表示，鰲耀龍翔歷經24年還挺過山陀兒強風豪雨，驗證前市長謝長廷治理市政的用心，他認為，可透過3D列印複製一座繼續展示愛河旁，「本尊」則妥善收藏。

陳其邁昨專程出席總統府資政、也是前高雄市長謝長廷駐日八年台日友好記事簿新書發表會，他致詞時強調要以市長身分感謝謝長廷，因為高雄最開始的變化，就是謝長廷啟動城市美學，從愛河到現在的愛河灣、整個高雄市的發展，都是謝長廷擔任市長時開始。

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他進一步提到設在愛河畔的「鰲耀龍翔」主燈，去年山陀兒颱風來都沒有損傷，其材質主要是不銹鋼，並輔以玻璃纖維打造，從這部分就能看出謝院長對治理市政的用心。

陳其邁透露前陣子燈會時，他邀請謝長廷前院長去看「鰲躍龍翔」，並一起走一圈到駁二、大港橋；當時好多市民看到謝院長都叫「市長」，代表謝院長還很年輕，和做市長時沒什麼變。

陳其邁認為「鰲耀龍翔」對高雄發展有其意涵，但其年份真的太久，或許可透過3D列印複製一座繼續展示在愛河旁，本尊則妥善收藏在適合空間。

觀光局說明，「鰲耀龍翔」是2001年高雄燈會主燈，設計者楊奉琛取自女媧補天的大鰲用四肢頂住天作靈感，主體是不鏽鋼片製成，內裝約5萬盞燈搭配350個迴路，讓燈光每秒皆能變化；前市長謝長廷當時決定，在燈會結束後，主燈永久放置愛河畔作為紀念。

陳其邁昨專程出席謝長廷新書發表會高雄場，提到謝長廷擔任市長時的許多政策，成為高雄發展的起點。（翻攝陳其邁臉書）

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