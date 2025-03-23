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    2025新北電競爭霸戰開放報名 總獎金超過20萬元

    「2025新北電競爭霸戰」即日起開放報名，今年度納入《傳說對決》、《快打旋風6》、《G9:特攻聯盟》3項賽事。（圖由新北經發局提供）

    「2025新北電競爭霸戰」即日起開放報名，今年度納入《傳說對決》、《快打旋風6》、《G9:特攻聯盟》3項賽事。（圖由新北經發局提供）

    2025/03/23 13:49

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「2025新北電競爭霸戰」即日起開放報名，市府經濟發展局表示，今年度納入《傳說對決》、《快打旋風6》、《G9:特攻聯盟》3項賽事，賽事總獎金高達新台幣20萬元，比賽將於「新北電競基地」舉辦總決賽，歡迎全台年滿15歲以上的電競玩家報名。更多資訊可至報名網站粉絲專頁「新北電競基地」查詢。

    經發局表示，《傳說對決》賽事獎金為冠軍7萬元、亞軍3.5萬元、季軍1.5萬元、殿軍8000元；《G9：League of Aces》為冠軍2.5萬元、亞軍1.2萬元、季軍8000元、殿軍5000元；《快打旋風6》為冠軍獎金1萬元，亞軍7000元，季軍4000元，殿軍3000元。比賽將於「新北電競基地」舉行線下總決賽，並於4月26日至5月11日期間，開放「電競互動體驗區」，感受頂尖電競魅力。

    經發局指出，今年新北電競產業總會開設「新北ACGE產業學院」，課程涵蓋理論基礎與實際操作，並透過企業參訪讓學員探索職涯，首堂課由全國知名視覺特效公司夢想動畫（Moonshine Studio）的AI產品經理黃飛藏擔任講師，部分課程將同步提供線上授課，詳細資訊請洽報名網站

    經發局長盛筱蓉表示，「新北電競爭霸戰」線下賽將於4月26日、27日舉行，邀請2022年杭州亞運銀牌選手GamerBee（向玉麟）擔任活動大使，新北電競基地今年與「新北市電競產業總會」合作，透過賽事舉辦、專業培訓、產業推廣，完善電競生態系。

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