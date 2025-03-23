竹縣結合文化幣政策 青年節推系列活動

迎接青年節，新竹縣政府規劃系列活動，鼓勵年輕人發揮創意走自己的路。（圖擷取自竹縣府官網）

2025/03/23 13:32

〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接329青年節，新竹縣政府教育局今年規劃的「青年節永續未來」系列活動中，329當天將有線上串聯挑戰，只要民眾拍攝參與永續行動的照片，像是：參加植樹活動、做資源回收、節能減碳以及環保淨灘等活動，並上傳到指定臉書貼文，就可參加抽獎，進而獲得限量的藍芽音響、拍立得，或是知名飲品兌換券等好禮。

縣府教育局表示，新竹縣這次青年節系列活動匯聚了竹苗3個縣市的資源及青年力量，從3月啟動後陸續展開，包含：青年永續限定活動、集章兌換好禮以及線上串聯等，鼓勵年輕人發揮創意影響當代社會。

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日前他們在遠東百貨竹北店7樓舉辦「2025青年永續未來主題日」，邀請男團偶像「VERA」跟在地劇團「自然而然劇團」跟年輕人同樂。

先有手指偶DIY，讓參與的青年朋友們親手打造專屬的個人手指偶，透過跟台上互動，沉浸式體驗戲劇的魅力，剛好配合文化部近年推動的文化幣，希望因此引導年輕朋友們愛上戲劇、喜歡進入劇場。

順勢，他們進一步請自然而然劇團帶來《巡庄少年》，這齣戲劇以青年返鄉為題，透過故事帶領觀眾探索地方文化，進而尋找個人內心打造自己宜居家園的靈感。最後壓軸則邀請男團「VERA」用勁歌熱舞替整個主題日活動畫下句點。

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