展現女力與家庭共融 南市推動「消除一切形式歧視公約」精神

南市府今在新營區舉辦慶祝國際婦女節活動，社會局長郭乃文與地方各界宣示凝聚女力。（記者王涵平攝）

2025/03/23 13:39

〔記者王涵平／台南報導〕南市府今在新營區舉辦慶祝國際婦女節活動，社會局長郭乃文與地方各界宣示凝聚女力，落實CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）核心精神，推動平等且包容的婦女友善環境。

「歡慶2025國際婦女節-花樣綻放·閃亮前行」在新營民治市政中心南瀛堂舉辦，新營高中熱舞社和大內環湖社區發展協會精彩演出、親子電影院，現場吸引逾300位親子參加。市府各局處共同推動婦女福利政策，營造對家庭、婦女及兒童友善安全的環境積極擴展托育支持服務，至去年底已設立12處親子悠遊館、15處公共托育家園及2處公設民營托嬰中心，今年起將再陸續新增3處親子悠遊館與7處公共托嬰中心，協助女性兼顧職場與家庭。

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親子電影院活動性質以家庭為核心，並展現台南對女性參與娛樂生活、與親子同樂的重視，《魔籽公主》電影，電影不僅傳遞對和平與正義的追求，也呼應SDGs5「性別平等」與SDGs16「和平、正義與健全制度」的核心價值，期望每位女性朋友都能在不同生命階段持續關照自我、實現自我。

現場也邀請南市向越新住民二代協會理事長童氏容，與新住民女性共同呈現越南美食，有各式各樣越南甜點芭蕉糕、白糖糕、越南咖啡、甜糯米飯等，展現多元女性的融合與成就。南瀛婦女福利服務中心及曾文婦女福利服務中心自3月28日起將辦理靜謐瑜珈與健康旅程課程，歡迎踴躍參加。

南市府今在新營區舉辦慶祝國際婦女節活動，社會局長郭乃文與地方各界宣示凝聚女力。（記者王涵平攝）

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