「海上女神」遶境巡香 4/11駐駕高雄港

林園鳳芸宮「媽祖海巡」將於4月9日展開為期5日的繞境巡香。（資料照、高史博提供）

2025/03/23 13:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市市定民俗、全國唯一跨縣市媽祖海上巡香活動，四年一科「林園鳳芸宮媽祖海巡」將於4月9日展開為期5日的繞境巡香，「海巡媽」船隊4月11日將駐駕高雄港，邀請全台媽祖信徒到高雄流行音樂中心，一睹「海上女神」船隊聲勢浩蕩的壯觀風采。

林園鳳芸宮與靈帝殿延續傳統，自1980年代開始，固定成為四年一科，由廟方有系統地組織船隊進行海巡，逐漸發展成今日海巡船隊的規模及盛況，並在2013年登錄為高雄市市定民俗；每年農曆3月23日媽祖聖誕前，「媽祖海巡」包含海上巡境、安平會香等民俗活動。

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今科福春16號為媽祖聖駕，新全益7號擔任開路先鋒，搭載水僊尊王的神轎，溫府、葛府、何府千歲由福昌3號、新全益2號、福昌6號護送，海巡媽更邀請開山媽祖聯誼會眾多媽祖到高雄「作客」，22艘眾神船隊將張燈結綵，裝飾七彩繽紛的LED燈泡、馨香鮮花、飄揚的隨香旗，即將點亮高雄港夜空。

媽祖船隊將於4月11日齊聚高雄流行音樂中心海風廣場，當晚六點半，高雄市立歷史博物館安排在地藝陣參禮表演，呂柏達娘傘團、茄萣國小民俗隊、光榮國小跳鼓陣、王公國小宋江陣、文賢社區發展協會車鼓陣、台灣豫劇團跳鍾馗、鼓山地嶽殿吉勝堂八家將等文武陣頭輪番上陣，並發放限量壓轎金，晚間七點半，春美歌劇團也會帶來《媽祖傳》精彩戲碼，12日海巡媽將於愛河下游沿岸繞境後回鑾中芸港，相關活動相關資訊可上高市文化局、高史博官網與Facebook粉絲專頁查詢。

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