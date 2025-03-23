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    空拍監測海岸線有髒亂就清除 南市：逐步改善海岸環境

    南市環保局響應「世界水日」，動員志工清理鹽水溪周邊環境。（圖由南市環保局提供）

    南市環保局響應「世界水日」，動員志工清理鹽水溪周邊環境。（圖由南市環保局提供）

    2025/03/23 13:07

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市海岸線綿延近70公里，台南市府推動海岸清潔與維護工作，透過空拍監測搭配跨局處平台滾動檢討，一旦發現髒亂，即由權責單位限期清理，逐步改善海岸環境。南市環保局表示，未來將持續透過科技監測，提升清理效率，並推動源頭減量，讓台南美麗海岸永續發展。

    南市環保局表示，南市海岸線橫跨9個不同權責單位，南市府自2021年9月成立海岸清潔維護府級聯繫平台，平時透過空拍方式，監測海岸是否有污染或堆積垃圾，同時也積極與民間團體攜手合作，去年淨灘活動累計吸引超過1萬1千人參與，共同以行動守護地球環境。

    環保局表示，該局響應322「世界水日」，昨天於安平區四草大橋海岸舉辦淨溪淨灘活動，包括經濟部水利署第六河川分署、企業、社區及水環境守護志工共有近百人響應，攜手清理鹽水溪周邊環境，為守護鹽水溪流域盡一份心力，2小時清出230公斤垃圾及153公斤資源回收物。

    另外，南市農業局推動廢棄蚵架、保麗龍及蚵殼回收再利用獎勵機制，鼓勵漁民自主回收蚵棚蚵架。在無天災影響下，回收率穩定達95%以上，去年全年回收總量達2808公噸，維護海岸環境整潔。

    南市環保局表示，透過空拍監測海岸線，一有髒亂即清除，改善海岸環境。（圖由南市環保局提供）

    南市環保局表示，透過空拍監測海岸線，一有髒亂即清除，改善海岸環境。（圖由南市環保局提供）

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