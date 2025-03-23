台南廢棄魚塭變身商業副都心 逾800里民健走行銷安南

安南區大安里今在商60重劃區舉辦健行活動，里長陳瑞賀號召逾800位里民走出戶外、認識在地重大建設。（記者王姝琇攝）

2025/03/23 12:45

〔記者王姝琇／台南報導〕昔廢棄魚塭變身安南副都心！安南區大安里今在商60重劃區舉辦健行活動，里長陳瑞賀號召逾800位里民走出戶外、認識在地重大建設，里民們相互暢聊周遭環境的改變，享受更舒適的生活；全新開放的草湖寮歷史公園、台江地景公園，更成為親子最佳去處。

商60重劃前原為廢棄魚塭，如今透過城市規劃和重大設施建設，帶動安南區發展；其內新設草湖寮歷史公園、台江地景公園2座特色公園，多達26項遊樂設施，每逢假日吸引大小朋友來放電。

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區長魏文貴指出，此次陳瑞賀里長號召逾800位里民，以商60為範圍舉辦健走，不僅帶領大家健康走出戶外，更藉此讓在地里民更認識生活周遭的重大建設、行銷安南；而其中的2座特色公園在工程規劃設計階段，除廣納在地人士意見，也開放公民參與網路票選，提高在地居民參與感。

魏文貴說，安南區人口迅速增加，2023年已突破20萬人口，其中0至12歲人口數達2萬3千多人，為了吸引青壯人口移居安南區，打造成家立業、宜居環境，及增設親子休憩場域等更顯重要。

草湖寮歷史公園位於北安商業區，重劃前原為魚塭，早期居民在四周搭建草寮居住，因而為「草湖寮」，為此打造草湖寮歷史公園，設置魚塭意象休憩區，有船塢探險遊具組、草寮意象音樂小屋、共融式旋轉盤、綜合攀爬遊戲區及戲沙區，另有設置無障礙廁所及哺乳室，滿足民眾需求。

此外，因安南區古稱台江，曾是台灣最美內海，形如月眉，狀似鯨背，台江地景公園以「台江地景」為特色主題，將台江內海縮景創造公園滯洪空間，並規劃鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，設置蹦床、鞦韆、挑戰性較高的飛輪及神龍塔，公園親水性佳且兼具歷史文化意義。

安南區公所積極打造共融公園，現有土城地區設置有太極噴水池的「廟徽親子園區」，新順里有攀爬架滑梯搭配白砂的「新宅公園」，在安南區中央核心帶有設置最高滑梯的「仁安公園」；未來，有雙層式遊戲空間遊具的「鎮安公園」，以及「長安社區親水公園」三角攀爬網遊戲區等。

商60重劃區內新設草湖寮歷史公園、台江地景公園2座特色公園，多達26項遊樂設施，每逢假日吸引大小朋友來放電。（圖由台南市政府提供）

商60重劃區內新設草湖寮歷史公園、台江地景公園2座特色公園，多達26項遊樂設施，每逢假日吸引大小朋友來放電。（圖由台南市政府提供）

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