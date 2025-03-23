侯友宜視察清明祭祀推3大殯葬政策 淡水納骨塔將增5萬塔位

針對新北未來殯葬政策規劃，侯友宜表示，環保葬多點化、殯葬設施分散化、殯儀館優質化。（記者羅國嘉攝）

2025/03/23 12:35

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長侯友宜今（23）日前往淡水聖賢祠，視察清明祭祀服務狀況，並關心當地納骨塔櫃位增設及舊塔拆除工程進度。侯友宜表示，市府秉持「尊重亡者、撫慰生者」的原則，面對未來人口結構變化，須積極推動殯葬設施分散化、優質化，並擴大環保葬推廣，未來淡水聖賢祠將新增2672個櫃位，舊塔在拆除後則將進行重建，未來預計可提供5萬個塔位。

侯友宜指出，新北市清明祭祀服務即日起至4月6日展開，市府設置38條接駁路線、59個交通管制點，並在全市設立147個服務站與127處紙錢集中站，以維持交通順暢與環保清潔。淡水地區特別規劃專線接駁車，服務往來淡水捷運站與聖賢祠的民眾。相關配套措施已全面啟動，確保市民順利完成祭拜儀式。

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侯友宜表示，淡水第一公園公墓附設納骨塔因建築結構氯離子過高，市府已決議拆除並原址重建。根據規劃，新塔將提供5萬個塔位、1萬個牌位，並納入1000個環保葬穴位及禮廳等設施，工程經費預估8.3億元，工期約7.5年。市府也將同步規劃聯外道路拓寬，以確保未來祭祀交通順暢。

侯友宜說，依據推估，2061年新北死亡人口數將突破5.3萬人，現有殯葬設施恐無法負荷，因此市府將從三大方向推動殯葬政策，包含「環保葬多點化」，除現有的金山、三芝、新店四十份環保葬區，市府將在新店五城花園公墓、三峽生命紀念館，及鶯歌、八里、淡水新設納骨塔時同步增設環保葬區，以提供市民更多選擇。

「殯葬設施分散化」目前新北市立殯儀館集中於板橋，未來將規劃於淡水舊塔原址新建的納骨塔內設置禮廳，讓北海岸居民能就近辦理治喪事宜，減少長途奔波；「殯儀館優質化」板殯將透過都市計畫變更，調整空間配置並增設地下停車場，以改善周邊交通環境。此外，市府將加強環境與噪音管理，確保殯葬設施的現代化與便民性。

市議員陳家琪表示，未來淡水新納骨塔完工後，市府應保留一定比例的櫃位給當地居民，確保在地需求。同時，地方也關切聯外道路拓寬計畫，要求市府評估改善方案，以避免因使用人數增加導致交通壅塞。

陳家琪也說，三芝龍巖開發案因涉及的面積太大，所以不管是周遭里長、議員，現在都持反對，如果業者沒有提出相關配套，一定會要求市府不可能就隨便的允許業者在當地再做大型性的開發案。

市議員鄭宇恩則指出，該處周遭交通仍多為狹窄山路，相關規劃應搭配更完善的交通改善配套，包含道路拓寬、並於基地內規劃有充足的停車空間；此外，市府計畫也將增設有禮廳，但數量、設施和使用配套未明確，市府應提出更完整的需求評估及在地優先使用的配套，來與地方討論取得共識後再行推動。

簡報進行前新北市長侯友宜（前排右4）與立法委員洪孟楷（前排左3）、市議員陳家琪（前排右3）和蔡錦賢（前排左4）等人，參拜聖賢祠內的地藏王菩薩。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜赴淡水聖賢祠視察清明祭祀服務。（記者羅國嘉攝）

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