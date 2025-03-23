骨牌帶入生活科技教學 林平勺培養學生解決問題力

林平勺在生活科技教室中與學生討論骨牌機關設計，透過耐心指導與啟發，激發學生學習興趣。（圖由教育部提供）

2025/03/23 11:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕雲林斗六國中生活科技教師林平勺發揮巧思，把「電流急急棒」、「骨牌」等題材帶入教學之中，讓學生從解決問題過程中認識不同原理並加以應用，不只讓學生常為排骨牌捨不得下課，還將骨牌競賽發展全校性活動，林平勺教學也因此獲得肯定，受教育部選為教育家人物典範。

生活科技教室因使用的工具多、音量大，常被安排在校園的角落。但林平勺運用巧思，把生活科技課打造成學生最期待的課堂。他提到，過去在台北實習與代課期間，就開始讓學生設計「電流急急棒」關卡，這種益智玩具需要精準控制，讓金屬棒通過彎曲軌道等各種機關，學生反應熱烈，交出來的成果超乎預期，甚至還有學生主動拆解家中錄影機的馬達改裝機關，讓他印象深刻。

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後來考上正式教師，林平勺回到家鄉雲林斗六任教。他提到，剛開始自己思索如何能設計一個符合教育目標的課，有一天靈光一閃，想到或許以骨牌結合機關設計、木工製作，能夠培養學生問題解決能力，於是著手將課程規劃成循序漸進的模式，從基本的工具使用、骨牌排列技巧，到融入磁力、彈力等科學原理的機關設計，最後呈現一場完整的「骨牌秀」。

骨牌課確實帶來不錯效果，林平勺說，當時課堂上常聽到2種尖叫聲，一種是骨牌意外倒下的驚呼聲，另一種是任務成功的歡呼聲，那種成就感會不斷激發學生的學習動力，很多時候學生甚至專注到捨不得下課。而他為了鼓勵學生，會記錄每組的製作過程，即使最後展演時未能成功，也能從過程中看到學生的努力與進步。

在林平勺的努力下，他更進一步發起全校骨牌競賽，每年有近40隊、200多位學生參加，讓生活科技課也能和其他學科一樣，擁有展現成果的舞台。林平勺表示，有些學生或許在傳統課堂上表現不理想，但在動手實作的生活科技課，找到了自己的價值。或許這些學生是被框在教室裡，但一旦找到熱愛的事物，就會展現驚人的潛力。

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