彰化縣續拚垃圾減量 環保局鎖定「垃圾黑洞」生廚餘

彰化縣光是去年7月抓出「垃圾黑洞」的生廚餘，生廚餘回收立即翻倍成長。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/03/23 06:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月起實施垃圾分類新制，讓2024年整年的垃圾大減3.1萬公噸，最大功臣就是找到「垃圾黑洞」生廚餘。環保局表示，今年垃圾減量的主軸就是生廚餘，面對爆量的生廚餘，今年將新增彰北廚餘去化中心，加上原有田尾堆肥中心，不怕生廚餘回收爆大量。

環保局表示，彰化縣2023年的每日的人均垃圾量為0.613公斤，2024年下半年才實施新制，馬上就讓整年的每日的人均垃圾量降為0.53公斤，其中，垃圾減量的最大的關鍵就是「生廚餘」，因為，光是新制上路的第一個月，生廚餘回收量就暴增到850公噸，是去年同期410公噸相較，都是翻倍成長。

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因此，今年要持續垃圾減量，降低人均垃圾量，環保局決定鎖定量多又重的「生廚餘」，只要生廚餘回收量持續成長，才能讓人均垃圾量再度下修，達到整體垃圾減量的具體目標。

環保局強調，新制上路前，全縣平均垃圾混雜生廚餘或是熟廚餘的比例，約佔總垃圾量的20％至25％左右，隨著垃圾退運標準也隨著新制同步提高，只要落地檢查廚餘達到30％或是有12個回收物就退運，這一招讓廚餘回收量立即見效，馬上就增加5％，但也代表還有2成生廚餘仍攙雜在一般垃圾，這將是今年資源回收的重點項目。

不過，生廚餘回收爆大量，去處卻成為問題，因為彰化縣目前只有田尾堆肥中心，每月處理量能只有600公噸，根本不敷使用，環保局只好以「互惠原則」委由台中市先行代為處理。環保局指出，規劃在和美成立彰北廚餘去化中心，最快今年5月啟用，每日約可處理200公噸生廚餘，計畫以黑水虻來處理生廚餘。

環保局指出，一旦等彰北廚餘去化中心加入後，全縣每月處理廚餘量能就來到850公噸，達到現有廚餘回收處理基本門檻，而田尾堆肥中心未來也有計畫擴充產能到750公噸，屆時，全縣處理生廚餘產能將達到950公噸，處理生廚餘再也不必求人！

彰化縣目前只有田尾堆肥中心在處理生廚餘去化。（彰化縣環保局提供）

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