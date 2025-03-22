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    芳苑王功漁港新景點 「海牛娶親」公共藝術吸睛

    芳苑王功漁港「海牛娶親」公共藝術。（芳苑鄉公所提供）

    芳苑王功漁港「海牛娶親」公共藝術。（芳苑鄉公所提供）

    2025/03/22 21:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕觀光署統計，全台最新10大觀光遊憩區，彰化縣「鹿港老街」、「田尾公路花園」及「芳苑王功漁港」參觀人次都在前20名，其中芳苑王功漁港（含海空步道）首次入圍，就排行第18名，觀光魅力令人驚豔，王功漁港精益求精，特別在在海堤打造「海牛娶親」公共藝術，宣揚彰化特有的無形文化遺產。

    芳苑王功漁港周邊有全國最年輕的芳苑燈塔，黑白相間的塔身成為特色，附近的紅樹林海空步道長達1公里，蜿蜒在溼地間，讓遊客在不干擾生態下欣賞自然環境，去年整年統計兩景點共有693萬人次造訪。

    第四河川分署和芳苑鄉公所看好芳苑觀光發展潛力，再攜手規劃王功漁港海堤新景點，並斥資1.1億打造一座馬賽克拼貼「海牛娶親」公共藝術，以及3D彩繪階梯等設施，果然吸引遊客目光，今年春節與228連假人潮，比往年增加約1成。

    「芳苑之美終於被看見」芳苑鄉長林保玲表示，芳苑鄉得天獨厚擁有全台最大的潮間帶，因此誕生了「潮間帶牛車採蚵」特有文化與景觀，近年在各界努力下，築建了海空步道等休憩設施，並舉辦王功漁火節等盛典，讓芳苑不再只是偏鄉漁村，而是充滿觀光亮點的明珠，今年芳苑又多一新景點，希望透過公共藝術讓全國民眾了解，彰化特有的無形文化與傳承。

    第四河川分署長李友平表示，王功新生地海堤工程約兩公里，斥資1億1千萬元整修，把芳苑燈塔對面的混凝土出海道，改為「人、牛」分道出海路，並把海堤拓寬為小廣場，擺設「海牛娶親」公共藝術，成為芳苑海堤最大亮點，近日一啟用就吸引不少民眾來拍照打卡。

    不過有民眾建議，一頭海牛娶親很孤單，最好多一頭母牛，成雙成對甜甜蜜蜜，更能呼應海牛娶親的喜氣，對此第四河川分署表示，未來將爭取經費雕塑母牛、小牛，讓場景更熱鬧喜氣。

    王功漁港新設公共藝術「海牛娶親」，遠眺芳苑燈塔超吸睛。（芳苑鄉公所提供）

    王功漁港新設公共藝術「海牛娶親」，遠眺芳苑燈塔超吸睛。（芳苑鄉公所提供）

    芳苑紅樹林海空步道全線穿梭在溼地的紅樹林間。（資料照）

    芳苑紅樹林海空步道全線穿梭在溼地的紅樹林間。（資料照）

    王功漁港海堤，3D彩繪階梯吸引遊客目光。（芳苑鄉公所提供）

    王功漁港海堤，3D彩繪階梯吸引遊客目光。（芳苑鄉公所提供）

    芳苑燈塔對面的出海道，已改為「人、牛」分道出海路，民眾遊憩更安全，不再人車爭道。（記者陳冠備攝）

    芳苑燈塔對面的出海道，已改為「人、牛」分道出海路，民眾遊憩更安全，不再人車爭道。（記者陳冠備攝）

    芳苑王功新海堤重新彩繪海牛採蚵等歷史知識，適合民眾拍照打卡。（芳苑鄉公所提供）（記者陳冠備攝）

    芳苑王功新海堤重新彩繪海牛採蚵等歷史知識，適合民眾拍照打卡。（芳苑鄉公所提供）（記者陳冠備攝）

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