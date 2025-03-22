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    金門幼教博覽會 扎根0歲教育起飛

    金門副縣長李文良（右三）在教育處長孫麗琪（右四）陪同下，前往各校攤位體驗闖關樂趣。（記者吳正庭攝）

    金門副縣長李文良（右三）在教育處長孫麗琪（右四）陪同下，前往各校攤位體驗闖關樂趣。（記者吳正庭攝）

    2025/03/22 22:59

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣第2屆幼教博覽會今天在金城體育館登場，以「點亮扎根零歲、幼兒教育起飛」主題，縣府盼藉此展示對幼兒教育的投入，再次宣示地方配合中央推動「扎根零歲」政策的決心。

    縣府指出，幼教博覽會聚合金門19所公立幼兒園的辦學特色，更結合「扎根零歲」的資源單位文化局、衛生局、社會處、教育處、家庭教育中心的攤位，希望讓與會者深入了解金門縣政府針對0到6歲幼兒所端出的政策牛肉；現場有多位家長反映，也許各校推出的「菜色」豐富，雖然內容充實，整個博覽會卻像個大市集，不僅動線紊亂，也無法凸顯主題，非常可惜。

    副縣長李文良說，各校將1年累積的教育能量及成果展示在家長面前，也是希望進一步爭取家長的支持。他說，扎根不是只看現在，其實著眼的是在未來，「小朋友就是我們的未來」，未來的根基穩了，相對整個社會發展的方方面才會有好的基礎，「扎根0到6歲其實就是扎根未來」。

    立委陳玉珍也說，李文良的想法和她不謀而合，她說，「我們這1代的努力就是為了下1代」。

    行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允說，政府因應少子化，在2020年推出0到6歲國家養政策，2024年追加0到6歲國家養2.0政策，對幼兒經費投注近1000億元，可見政府對札根教育的重視，肯定金門縣政府配合推動中央政策的用心。

    縣議員吳佩雯承諾，未來在議會一定全力支持幼兒教育的推動。

    縣府教育處長孫麗琪說，幼教博覽會宣示了縣府對「扎根零歲」政策全力推動的決心。

    金門幼教博覽會為串連各活動的教育主題，設計了適合2至6歲幼兒的6大領域闖關活動，包括身體動作與健康、認知、語文、社會、情緒及美感等領域，讓家長和孩子一起參與，增添互動樂趣，縣府估計，全天的活動吸引超過3200人次參與。

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