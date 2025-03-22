鋰電池、電器易釀火災 用電牢記「5不1沒有」

台北市消防局今在松山車站圓頂廣場舉辦防災活動宣導防範火災。（記者姚岳宏翻攝）

2025/03/22 19:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局統計，去年共發生1137件火災案件，造成6人死亡、60人受傷，分析火災傷亡案件，其發生原因以電器因素最多。為此，消防局今與佛教慈濟慈善事業基金會在松山車站圓頂廣場共同舉辦「漫遊信義文化生活節暨防災宣導活動」，透過活動呼籲，使用電氣設備時請遵守「5不1沒有」原則，以減少人命傷亡及財產損失。

本次活動結合信義區文化節，規劃精彩的舞臺節目表演以及防災知識，消防局為讓民眾可以在玩樂中學習，特別設置了豐富多元的防災宣導攤位，包含「VR防火大作戰（虛擬實境體驗）」、「居家安全1216」、「鋰電池使用安全宣導」、「住警器!你加裝了沒?」、「住宅火災及地震基本保險」、「地震體驗車」、「防火宣導車」等。

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消防局透過宣導活動呼籲，使用電器設備時請遵守「5不1沒有」原則，用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不常插、插頭不潮濕汙損、周圍不放可燃物、沒有安全標章產品不買不用。

此外，近年來鋰電池已成為電力儲存裝置的主流，舉凡行動裝置、3C產品及電動車輛等，使用率大幅增加，所以鋰電池火災案件逐年增加，消防局特別提醒鋰電池產品應購買具有檢驗合格標章，並依產品說明書指示安全使用及避免過度充電、撞擊或擠壓，以確保安全。

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