七爺、八爺緊來報名！台灣府城隍廟揪百尊神將 4/12踩街反霸凌

台灣府城隍廟將於4月12日舉行「守護正義．七爺、八爺反霸凌」活動，祭出七爺、八爺Q版鑰匙圈等小物贈品。（台灣府城隍廟提供）

2025/03/22 19:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣府城隍廟將於4月12日舉行「守護正義．七爺、八爺反霸凌」活動，預計號召百尊七爺、八爺神將齊聚踩街，推廣尊重與公平的價值觀，即日起開放神將報名。

台灣府城隍廟主委郭榮哲表示，將傳統信仰結合當代社會議題規劃「守護正義．七爺、八爺反霸凌」活動，踩街將邀請有立案登記之廟宇七爺、八爺神將參加，期盼號召百尊神將齊聚響應，路線將前往台灣文學館，繞行圓環到青年路再返回台灣府城隍廟；另有市集、反霸凌coser走秀及「陰陽審判局」實境遊戲體驗，帶領民眾認識在地宗教文化，邀各友宮廟神將與民眾共襄盛舉。

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郭榮哲說，本次活動也邀請勞動部、教育部等中央部會共襄盛舉，盼藉由城隍信仰的公正形象，共同關注「職場霸凌」與「校園霸凌」議題，讓城隍廟也能是受害者傾訴心聲的場域，並提供相關申訴資訊與支持管道，讓更多人勇敢發聲，共同守護正義與公平。活動還準備了七爺、八爺Q版鑰匙圈、角色杯墊及現代版的鹹光餅，與民眾結緣。

活動主視覺今也亮相，Ｑ版七爺、八爺與上班族、小學、國高中生在樹陰與光影交錯的地方高興起舞，其中樹陰間形成的光的形狀，是一種叫做樹冠羞避的現象，樹與樹之間有邊界感，不會互相遮擋彼此的陽光，就像人與人之間的共存與共好，不影響他人並彼此扶持，刻劃出光的道路。

台灣府城隍廟將於4月12日舉行「守護正義．七爺、八爺反霸凌」活動，主視覺今日首度亮相。（台灣府城隍廟提供）

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